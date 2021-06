Nejklikanější dovolenkovou destinací je Španělsko. I mezi českými turisty

V porovnání se Španělskem jsou počty vyhledávání ostatních středomořských zemí ve stejném období podstatně nižší. Itálie a Řecko zaznamenaly stejně po 23 milionech dotazů, Francie celkem 20 milionů, Portugalsko 14 milionů a Turecko zaznamenalo celkem 12 milionů vyhledávání.

Španělsko však dominuje nejen ve vyhledávání, ale také co se počtu rezervací týče. Dále si Evropané hojně rezervují lety do Itálie, Řecka, Francie a Portugalska. Češi si nejvíce rezervovali lety do Španělska, Itálie, Portugalska a také Řecka, vyplývá z dat portálu..

Data Kiwi.com naznačují, že mezi evropskými národnostmi, které aktuálně nejčastěji vyrážejí do Španělska, patří Francouzi, Češi, Italové, Němci a Angličané, kteří v průměru utratí za cestu uskutečněnou v rozmezí dvou týdnů přibližně 7 700 korun.

„Španělsko rozhodně patří od loňského podzimu k nejoblíbenějším destinacím českých cestovatelů,“ říká Eliška Řezníček Dočkalová, ředitelka Customer Experience v Kiwi.com.

„Kanárské a Baleárské ostrovy společně s Barcelonou, Malagou a Madridem dlouho okupovaly přední příčky mezi nejvyhledávanějšími destinacemi. Se stabilnější situací v Evropě a blížícími se prázdninami jsme zaznamenali také rostoucí zájem o Itálii, Portugalsko a Řecko.“

Čeští cestovatelé mohou zpáteční letenky z Prahy do Španělska zakoupit od 882 korun, do Francie za 781 korun nebo do Itálie za 781 korun. Podobně levné letenky jsou dostupné také na Kypr, do Chorvatska a také do Řecka.

Celkově se ceny letenek drží stále nízko. „Očekáváme, že trend výhodných letů potrvá ještě několik týdnů. Postupné zvyšování cen pravděpodobně nastane během letních prázdnin, s tím jak se budou dále rozvolňovat omezení a poroste poptávka. Pokud uvažujete o nákupu letenky na letní dovolenou, ideální čas je právě teď,“ dodává Eliška Řezníček Dočkalová.