Čestné prohlášení ani samotest už nestačí. Ministerstvo změnilo pravidla

„Možnost prokázat se pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích čestným prohlášením nebo potvrzením od zaměstnavatele bylo vázáno k povinnému testování zaměstnanců. Dané mimořádné opatření k testování zaměstnanců bylo zrušeno. Proto byla zrušena také možnost prokazovat se potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením,“ píše resort na svém webu.

Informaci potvrdil také mluvčí ministerstva zdravotnictví Kryštof Berka. „Prokazovat se potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením o provedení samotestu v zaměstnání není možné. Pokud v zaměstnání probíhá testování, musí být prováděno profesionálně, poskytovatelem zdravotních služeb, nikoliv testy pro použití laickou osobou,“ uvedl mluvčí pro iDNES.cz.



Lidé proto na kulturní akci nebo při návštěvě restaurace musí doložit potvrzení o očkování, od jehož ukončení uplynuly dva týdny, nebo o prodělání covidu v posledních 180 dnech.

Prokázat se také mohou antigenním nebo PCR testem. Test musí být provedený odborně v testovacím centru, případně pak přímo v místě, kam chtějí lidé vstoupit.

Preventivní testy budou v Česku zdarma do konce prázdnin. Vláda na začátku týdne rozhodla, že od 1. září se ze zdravotního pojištění preventivní testy na covid-19 hradit nebudou. Výjimku budou mít lidé se započatým očkováním, dále ti, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů a děti do 12 let, pro které zatím vakcína není dostupná.