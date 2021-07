Volno pro očkované státní zaměstnance schválila vláda. Nemocní odloží roušku

„Vakcín máme dostatek. Prodáváme vakcíny,“ pronesl v pátek ráno Babiš. Podle něj očkování není politická záležitost. Premiér zároveň řekl, že dva dny volna pro zaměstnance nebude zátěž pro státní kasu. „Můj návrh vychází z informací, které jsem získal z privátní sféry,“ řekl Babiš.

Vláda vyzvala i kraje a samosprávy, aby podobně lidi motivovaly k očkování. Babiš současně dodal, že zaměstnanci mohou volno čerpat do konce roku.



Ve středu premiér Andrej Babiš oznámil, že hodlá na vládě předložit návrh o dvou dnech volna za očkováním, a to všem zaměstnancům pod státní službou, kteří se naočkovali od 1. ledna 2021.

Premiér současně na sociální síti dodal, že vláda uloží všem ministrům, aby dali dva dny volna dalším svým zaměstnancům, což se týká i ozbrojených sborů: „Stačí, když se prokáží národním certifikátem nebo aplikací Tečka.“ Podobný postup vláda doporučuje i krajům či obcím a soukromým firmám.



Výjimka pro nošení roušek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek také oznámil několik změn. „Lidé s potvrzením od lékaře budou moci dostat ze zdravotních důvodů výjimku z povinnosti nosit respirátor, nebo dokonce i roušku,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Úprava ohledně výjimky je součástí nového mimořádného opatření o nošení ochrany úst a nosu, které vláda schválila. Předchozí opatření tento týden zrušil Nejvyšší správní soud.

Vojtěch zároveň řekl, že ministerstvo opatření upravilo tak, aby reflektovalo výtky soudu. Na nošení ochrany nosu a úst, které je nyní nutné například ve veřejných budovách nebo v MHD, ale úřad trvá. Podle Vojtěcha je nošení respirátorů a roušek základním opatřením, které doporučují i mezinárodní instituce.

„Nemůžeme v tuto chvíli dovolit, aby se zrušila povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách,“ řekl ministr v týdnu k rozhodnutí soudu.

„To by se v zásadě vztahovalo třeba i na nemocnice,“ varoval Vojtěch. „Musíme to vyřešit a je to jednoduché. Musíme prostě lépe zdůvodnit, proč opatření vydáváme.“



Vojtěch také v pátek oznámil opatření, které obsahuje důrazné nedoporučení cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy, bylo prodlouženo do 31. srpna. Vojtěch však zároveň uvedl, že Česko umožní dlouhodobý pobyt studentům vysokých škol ze zemí s extrémním rizikem koronaviru. „Jinak by ztratili další akademický rok,“ uvedl Vojtěch.



Pomoc afghánským tlumočníkům

Vláda rovněž v pátek schválila program pomoci afghánským tlumočníkům spolupracujícím s českou armádou, a jejich rodinám. Program předpokládá finanční pomoc i možnost azylu.

Program je podle ministra obrany Lubomíra Metnara navržen tak, aby zohlednil náročnost služby jeho potenciálních a prověřených uživatelů a akceptoval jejich individuální preference. Kvůli bezpečnosti a ochraně možných účastníků programu není možné zveřejnit počty tlumočníků ani další specifikaci pomoci, uvedl. Přijetí programu podle ministerstva neohrožuje bezpečnost občanů České republiky a respektuje platnou legislativu.