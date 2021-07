Do Británie nově bez karantény. Stačit bude negativní test a plné očkování

Plně očkovaní Češi budou moci od 2. srpna cestovat do Velké Británie, aniž by museli do povinné 8denní karantény. I nadále ale pro ně platí povinnost prokázat se negativním testem před a po cestě. Od soboty 31. července nebudou muset děti ve věku 6 až 12 let mít test před návratem ani z červených nebo tmavě červených zemí.