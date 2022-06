„Zásobníky s plynem jsou plné na 54 procent,“ řekl poslancům Stanjura. Zásobníky se snaží český stát rychle naplnit kvůli ruské agresi vůči Ukrajině a kvůli riziku, že Rusko zastaví dodávky plynu evropským zemím, které Ukrajině pomáhají a k nimž patří i Česká republika.

„Pokud si někdo pronajme místo v zásobníku, musí ho v určité míře využít,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela po projednání zákona ve vládě. Čtvrtečního jednání Sněmovny se nemůže osobně zúčastnit kvůli covidu.„Nemůžeme si dovolit mít nenaplněné zásobníky plynu,“ řekl předseda vlády a ODS Petr Fiala.

Záchranný režim dodavatele poslední instance u elektřiny a plynu se zřejmě zkrátí ze současných šesti měsíců na polovinu. Zákazníkům, kteří v této době neuzavřou novou řádnou smlouvu, už navíc nebude hrozit úplné odpojení od energií.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO vybídl před poslanci vládu, aby při kompenzaci růstu cen energií občanům využila peníze ze zisků společnosti ČEZ. Havlíček mluvil o tom, že stát jako majoritní vlastník může dosáhnout toho, aby byla v příštím roce dividenda ve výši 90 až 95 procent a stát by pak mohl mít podle jeho výpočtů mezi 30 a 35 miliardami korun, které by mohl vrátit do kapes občanů.

Místo odborných náměstků budou jen političtí

Sněmovna podpořila v prvním čtení novelu služebního zákona. Vládní koalice chce zrušit odborné náměstky na ministerstvech, nově mají být výhradně náměstci političtí. Ministr by mohl mít víc než dva. Opozičním hnutím ANO a SPD se nepodařilo vrátit návrh k přepracování. Povede podle nich k větší politizaci státní správy.

„Slovo politické není hanlivé. Říká jen, že politický náměstek je svázán s ministrem,“ řekl poslanec za ODS Bohuslav Svoboda.

„Co má být odpolitizováno, je výkon státní správy,“ zdůraznil šéf poslanců občanských demokratů Marek Benda.

Z odborných náměstků, tedy náměstků pro řízení sekcí, by se stali od ledna podle novely vrchní ředitelé sekcí. Funkční období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků by předloha omezila na pět let. Změnu společně navrhli šéfové poslanců pěti vládních stran.

„Zákon o státní službě se dotýká zhruba 65 tisíc lidí,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová z ANO. Kritizovala omezení funkčního období vedoucích státních úředníků na pět let.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, také z ANO, se zajímala o to, zda byla novela projednána s Evropskou komisi, když je služební zákon podmínkou čerpání peněz z evropských fondů. Poslankyně SPD Iveta Štefanová řekla, že novela je krokem k politizaci státní služby.

