Vláda schválí příspěvek 5 tisíc pro rodiny s dětmi a příjmem do milionu ročně

Mimořádný příspěvek pět tisíc korun pro děti z rodin s ročním hrubým příjmem do milionu korun bude schvalovat vláda. Návrh zákona o jednorázové dávky, jejž připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, počítá s tím, že by příspěvek měl stát vyplatit dětem, kterým 1. srpna nebude ještě 18 let nebo které se narodí do konce roku 2022.