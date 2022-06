Poslankyně se ptala Fialy, co kromě „cedníku“ nabídne proti drahým energiím

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Opáčil jí, stejně jako bývalé ministryni financí Aleně Schillerové, že vláda připravuje „úsporný tarif“, který budou lidé platit za spotřebovanou energii do určitého limitu. Kdy přesně s tím vláda přijde, ale neřekl.

„Jak víte, tak vláda připravuje úsporný tarif a to bude pomoc, která určitě všem pomůže,“ řekl obecně Fiala při odpovědi na dotaz Schillerové.

Hned pětice z prvních deseti vylosovaných poslanců si na předsedu vlády připravila otázku na drahé energie či na počínání většinově státem vlastněné energetické společnosti ČEZ.

„Problém, který tu je, je inflace. Máme třetí největší inflaci ze zemí Evropské unie. To nás nutí, abychom byli rozpočtově odpovědní,“ prohlásil Fiala.

Bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš před interpelacemi kritizoval, že si vláda nechce vzít mimořádnou dividendu z ČEZ. „Má nerozdělený zisk 150 miliard a topí se v zisku. Za první kvartál má tolik zisku jako za celý minulý rok,“ prohlásil Babiš.

„Proč Česká republika neodejde z burzy v Lipsku? V České republice vyrábíme elektřinu za 25 haléřů za megawatthodinu a pak se k českým občanům dostává za 10 korun za megawatthodinu?“ ptala se premiéra Fialy poslankyně hnutí SPD Marie Pošarová.

„My jako stát nejsme jediným vlastníkem, máme pouze většinu,“ opáčil jí premiér. Kdyby se stát choval jinak, vedlo by to podle něj k arbitrážím. „Je nutné respektovat zájmy minoritních akcionářů,“ řekl poslankyni Fiala.

„Rostoucí ceny energií pro občany jsou problém,“ připustil. Děláme, co můžeme, tvrdí předseda vlády. „Pomáháme občanům, kteří se dostanou do problémů v důsledku rostoucích cen energií,“ odvětil Pošarové. Zmínil to, že vláda upravila podmínky pro získání příspěvku na bydlení. Příjemci příspěvku na bydlení už podle vlády nebudou muset každého čtvrt roku dokládat příjmy a náklady. Doložení by mohlo stačit jednou za půl roku.