Vláda má jednat o milostivém létu, uprchlících i změně služebního zákona

Ministři by se mohli zabývat přípravou novel zákonů, které přijali po napadení Ukrajiny Ruskem a začátku migrační vlny. Změny by měly zajistit pokračování klíčových pravidel i po skončení nouzového stavu.

V novele služebního zákona chce koalice zrušit odborné náměstky na ministerstvech, nově by byli výhradně náměstci političtí. Ministr by jich mohl mít víc než dva, jako je tomu ze zákona nyní. Další změny ve státní službě by se měly týkat například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

Vláda se má vrátit i k žádosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly o půl miliardy korun na potraviny, které má dostat na nákupy Správa státních hmotných rezerv.