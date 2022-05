Nechat spát děti na podlaze je neetické, říká Rakušan. Nouzový stav chce déle

Stínová ministryně vnitra za ANO Jana Mračková Vildumetzová z ANO už v úterý večer s odvoláním na Rakušanovo jednání s hejtmany řekla, že ve středu či na dalším jednání vlády chce ministr vnitra přijít se žádostí o další prodloužení nouzového stavu.

Do úterý 10. května zatím Česko udělilo dočasnou ochranu 337 151 lidem, kteří prchli před Putinovou válkou z Ukrajiny.

„Ta situace je neudržitelná. My si nemůžeme dovolit nechat spát děti někde na podlaze, na nástupišti. Je to nebezpečné, je to neetické,“ řekl Rakušan ve Sněmovně k plánu vybudovat stanové městečko pro uprchlíky, kteří jsou nyní na Hlavním nádraží v Praze. „V té chvíli je úplně jedno, zda ti lidé mají nárok na dočasnou ochranu v České republice. Hledáme řešení, které bude rychlé a funkční,“ prohlásil ministr vnitra.

Stát bude garantovat jídlo, sociální a hygienické zázemí

Bohužel se podle něj na krajské úrovni nepodařilo najít dostatečný počet ubytovacích kapacit a situace podle ministra vnitra zavání humanitárním problémem.

„Proto jsme se rozhodli po dohodě s panem primátorem Hřibem, po dohodě s hlavním městem Praha, že vybudujeme stanové městečko pro nějakých cca 150 osob v této fázi,“ řekl Rakušan. Společně ho bude zajišťovat Správa uprchlických zařízení s hlavním městem. Podílet se bude Romodrom i další romské organizace. „My jako stát budeme garantovat jídlo, sociální a hygienické zázemí,“ slíbil ministr vnitra.

Aktualizujeme.