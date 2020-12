Opozice chce řešit cestu prezidentova poradce Nejedlého do Moskvy

Jako mimořádný bod jednání to navrhne KDU-ČSL. „Považuji to za zásadní věc. Budu chtít zařadit tento bod na jednání Poslanecké sněmovny, protože mě zajímá, s jakým jel pan Nejedlý a tato delegace mandátem, jak vypadal protokol, s kým se měl pan Nejedlý setkat a kdo tu cestu platí,“ uvedl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý se vrátil už z jednání z Moskvy vrátil. Setkal se i s poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem. Podle Deníku N však podrobnosti ke schůzce neuvedl. Zápis z jednání předal ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi. „Hlavní téma jednání se zástupcem administrativy prezidenta Ruské federace bylo příprava setkání obou prezidentů, které mělo proběhnout v květnu letošního roku a muselo být zrušeno,“ uvedl pro ČTK Petříček.



Piráti ministra Petříčka vyzvali, aby Nejedlému odebral diplomatický pas, který získal v prosinci 2013 od Jana Kohouta, ministra zahraničí vlády Jiřího Rusnoka bez důvěry po volbách do Sněmovny, když Zeman oddaloval jmenování vítěze voleb Bohuslava Sobotky předsedou vlády.



Opozice prosazuje, aby zákon o výkupu elektřiny z plánované dukovanské elektrárny zohlednil bezpečnostní zájmy České republiky a aby stát nesměl do tendru pustit firmy z Ruska a Číny.



Prezident Miloš Zeman požaduje podle Radiožurnálu po Bezpečnostní informační službě jména ruských špionů v Česku. „Za mě BIS v ČR pracuje dobře, je schopná, ochotná a odvážná identifikovat rizika, která tady reálně existují z cizích mocností. Je téměř jistě schopna identifikovat osoby, které tomu riziku napomáhají. Můžeme se domnívat, že některé z těch osob třeba patří do nějakého okruhu spolupracovníků pana prezidenta,“ uvedl Rakušan.



Když chce prezident Zeman znát jména ruských špionů v Česku, má se podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové rozhlédnout kolem sebe.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Zeman žádá po BIS jména ruských špionů v Česku. Pane Zemane, úplně bude stačit, když se kolem sebe rozhlédnete a pak se dotknete prstem nosu. oblíbit odpovědět

Poslanci by se dnes měli zabývat předlohami, které jim vrátil Senát. Patří k nim nová odpadová legislativa a vodní novela proti suchu, kterou by senátoři chtěli zjednodušit obnovu koryt malých toků. V případě nového odpadového zákona, který posouvá konec skládkování o šest let na rok 2030, chce Senát zejména odsunout o rok jeho účinnost.