Nejedlý se vrátil z jednání v Moskvě, svou schůzku obhajoval u Petříčka

Na Nejedlého cestu do Ruska upozornily servery Respekt a Aktuálně.cz. Nejedlý jim ve čtvrtek před odletem řekl, že v Moskvě bude jednat s administrativou prezidenta Putina o vztazích a vzájemných návštěvách.

Podle Deníku N by se schůzka Zemana s Putinem mohla uskutečnit v první polovině příštího roku. Setkat se spolu měli už letos při oslavách výročí konce druhé světové války, Zeman ale nakonec kvůli pandemii do Ruska neodletěl.

Podrobnosti schůzky s předním Putinovým poradcem Nejedlý serveru nesdělil. Deník N uvedl, že schůzky se nezúčastnil žádný český diplomat.

Šlo o Dukovany?

Připomněl spekulace, že by se Nejedlý v Moskvě mohl věnovat dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Prezidentův poradce to odmítl, popřelo to i tiskové středisko Rosatomu, podle kterého žádná plánovaná setkání zástupců Rosatomu a české delegace nebyla.

Zahraniční politiku má na starosti vláda. Ministr zahraničí Tomáš Petříček minulý týden napsal, že byl ubezpečen, že prezidentův poradce nebude řešit věci z vládní působnosti včetně mezivládních konzultací.

Lidovci budou chtít Nejedlého cestu projednat ve Sněmovně. Opoziční Piráti pak Petříčka vyzvali, aby Nejedlému odebral diplomatický pas, který získal v prosinci 2013.

Odebrání je ale podle slov ministra zahraničí nemožné. „K výzvám na odebrání pasu bych chtěl zdůraznit, že je možné jej dotyčnému odebrat pouze v případě, že buď skončí ve funkci hradního poradce, nebo s ním spáchá trestný čin či přečin. Ani jedno z toho se nestalo. Diplomatický pas by měl být nicméně využíván pouze k pracovním účelům spojeným s výkonem funkce, kvůli které byl vystaven,“ sdělil iDNES.cz Petříček.

Na podezřelé proruské vazby Nejedlého poukazují čeští politici i mnozí odborníci. Kritizují je například v souvislosti s žádostí prezidenta Miloše Zemana o poskytnutí jmen ruských špionů v Česku. Hlava státu podle Radiožurnálu požaduje po Bezpečnostní informační službě také doložení operací ruských tajných služeb v Česku.