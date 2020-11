Prstem ukažte na sebe. Opozice tepe Zemana, že chce jména ruských špionů

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček redakci iDNES.cz odpověděl, že prezidentovu žádost BIS nemůže potvrdit. „Dodržuji zákon, takže se neseznamuji s utajovanými skutečnostmi,“ napsal. Ani premiér Andrej Babiš nechtěl ze stejného důvodu na dotaz ČTK informaci komentovat.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan vidí jednání prezidenta jako pokračování jeho války vůči BIS a jejímu řediteli, Michalu Koudelkovi. „Za mě BIS v ČR pracuje dobře, je schopná, ochotná a odvážná identifikovat rizika, která tady reálně existují, rizika z cizích mocností. Je téměř jistě schopna identifikovat osoby, které tomu riziku napomáhají. Můžeme se domnívat, že některé z těch osob třeba patří do nějakého okruhu spolupracovníků pana prezidenta,“ řekl pro iDNES.cz.

Tento úkol podle něj může znamenat ohrožení bezpečnosti Česka i zdrojů BIS. Politici by podle Rakušana neměli do živých operací vstupovat.

O ohrožení práce Bezpečnostní informační služby se obává i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „V normální době, s normálním prezidentem by to ani neběželo v médiích, byla by to nějaká interní komunikace. V téhle situaci se současným prezidentem a jeho okolím, mám velkou obavu, že se tahle informace může dostat do rukou lidem, kteří nemají bezpečnostní prověrku, může to znehodnotit celou práci BIS,“ napsal.

Ve vyjádření redakci iDNES.cz označila předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová jak prezidenta, tak jeho blízké okolí v čele s poradcem Martinem Nejedlým jako služebníky Ruska a ruských zájmů v České republice.

„BIS na rizika z Ruska naopak vytrvale dlouhodobě upozorňuje a varuje před nimi. Tato prezidentova hra nemůže mít žádný jiný dopad než poškodit Českou republiku,“ řekla.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Zeman žádá po BIS jména ruských špionů v Česku. Pane Zemane, úplně bude stačit, když se kolem sebe rozhlédnete a pak se dotknete prstem nosu. oblíbit odpovědět

Zemanův úkol by mohl poškodit práci kontrarozvědky také podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše. „Něco takového tak považujeme bez opravdu kvalitního zdůvodnění za nepřijatelné, vše ale musí posoudit Komise pro kontrolu BIS. Obzvláště varovně to působí ve chvíli, kdy pan prezident posílá – opět bez vysvětlení – svého poradce Martina Nejedlého do Ruska, kdy se objevují spekulace, že tam jede vyjednávat o tendru na Dukovany,“ uvedl.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek na twitteru označil žádost za „nehoráznou“. „Přesto bych mu však jedno jméno poslal,“ dodal.

Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek vyjádřil názor, že „prezident České republiky bojuje proti zpravodajské službě svého státu v zájmu cizí velmoci“. „Nic víc, nic méně. Přesto se ve sněmovně najde výrazná většina, u které mu to projde. Jsme padlý stát a cesta zpět mezi civilizované země bude těžká a dlouhá,“ napsal politik na Twitteru.

Zeman žádá civilní kontrarozvědku o jména ruských špionů v Česku. Dále chce doložit, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo jací Češi s nimi spolupracují. S odkazem na tři důvěryhodné vysoce postavené zdroje to uvedl Radiožurnál.

Úkoly vyhodnotí Komise

Člen sněmovní komise pro kontrolu BIS Marek Benda z ODS řekl, že pokud by byly úkoly formulované tak, jak uvedl Radiožurnál, byly by „za čarou“. „Pokud by byly pravdivé ty informace, které se objevily v éteru, pak je zcela evidentní, že se jedná o úkoly, které míří do živých věcí. A tam je to na to tu službu rozpustit, pokud by jakýkoliv ředitel odpověděl,“ uvedl Benda.

Komise pro kontrolu BIS záležitost projedná ve čtvrtek. „Mohu potvrdit, že jsme obdrželi materiál od BIS a projednáme ho,“ sdělil ČTK šéf komise Pavel Bělobrádek. Benda uvedl, že si ředitel BIS Michal Koudelka a případně i komise musí vyhodnotit, jaké odpovědi jsou v souladu s posláním a cíli BIS. „A také s tím, o čem má ústavní činitele informovat a co by případně hrozilo ohrožením služby a jejího fungování,“ dodal.