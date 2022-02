Konečné hlasování o pandemickém zákonu koalice odložila, měla málo poslanců

K tomu totiž potřebuje nejméně 101 poslanců z celkového počtu 200. Vládních poslanců ale bylo v tu chvíli přítomno jen 97, a tak odklad hlasování na pátek navrhl a prosadil šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

„To je totální blamáž, co předvádíte,“ vztekal se šéf opoziční SPD Tomio Okamura. Před tím totiž dlouho projednávání zákona zbrzdily obstrukce právě ze strany poslanců jeho hnutí SPD.

Je to pojistka, kdyby se objevila nebezpečná mutace, řekl ministr zdravotnictví Válek

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 zákon občany neomezí. „Pandemický zákon nikomu nezpůsobuje žádné příkoří, v žádném případě neomezuje občany,“ řekl Válek.

Je to podle něj pojistka pro případ, že by se objevila nějaká nová nebezpečná mutace. Ministr rovněž poukazoval na to, že zákon umožňuje i řadu technických záležitostí, které zajišťují komfort a servis občanů.

Vlastimil Válek @vlvalek Vypadá to, že principál sněmovní obstrukční společnosti Tomio Okamura je zpět v plné síle. Jdu navařit kafe do termosky a připravuji se na noční směnu. Pokud k ní dojde, tak slibuji, že ve dvě ráno vyložím karty na stůl. oblíbit odpovědět

„Je to bezprecedentní útok na svobody občanů,“ tvrdil naopak Okamura. „Chcete ovládat životy občanů za každou cenu,“ prohlásil obviňoval koalici.

Poslanci měli omezenou dobu na vystoupení

Debata o samotné novele pandemického zákona zabrala poslancům „jen“ 6,5 hodiny. Vládní koalice totiž omezila dobu řečnického vystoupení - každý poslanec mohl vystoupit jen jednou maximálně v délce do 10 minut,

To se netýkalo poslanců s právem přednostního vystoupení - šéfů stran, šéfů klubů, členů vlády a vedení Sněmovny. Mnohem déle před tím trvalo schvalování návrhu programu schůze kvůli rozsáhlým obstrukcím SPD.

Snahu vlády prosadit novelu pandemického zákona kritizovala také předsedkyně poslanců klubu ANO, exministryně financí Alena Schillerová. Označila novelu za legislativní paskvil, který rozděluje společnost. Vládní koalice podle ní dává najevo přezíravost. „Jediný způsob, jak si může vláda zachovat tvář, je projednávání bodu přerušit a ustoupit od snahy tento paskvil prosadit,“ řekla.

Senátoři kritizovali způsob schvalování zákona

Novela pandemického zákona zejména rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opat ření a prodlužuje účinnost zákona z konce února na konec listopadu.

Senátoři ji odmítli těsnou většinou hlasů, kritizovali její zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze. Pozastavovali se například nad třídenní karanténou po návratu z rizikových zemí nebo po pozitivním antigenním testu a nad možností nařizování karantény nebo izolace i krátkou textovou zprávou.

Novela by dala úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor.

Úřady by mohly regulovat například i činnosti vykonávané přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snižuje na pětinu.

Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že zákon podepíše, když bude přijat.