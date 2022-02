Za celou noc se vládě nepodařilo ve Sněmovně prosadit ani program

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Stali jsme se svědky toho, že jeden člověk může zastavit fungování celé ústavní instituce, které má 200 hlav,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek k tomu, že Okamura ve středu šest hodin dokázal mluvit, než mu koalice dokázala vzít slovo a odhlasovat si noční jednání.

Připustil, že obstrukce mohou sloužit k dočasnému zpomalení rozhodnutí. „Ale nemohou vést k tomu, že o tom, jaké zákony budou přijímány, bude rozhodovat jeden člověk nebo hrstka,“ prohlásil Michálek.

Pro vládní koalici se ale to, že vzala Okamurovi slovo, ukázalo jako Pyrrhovo vítězství. Noční jednání jí k ničemu nepomohlo. „Považujeme pokračování v tomto pořadu jednání za nezákonné,“ řekl nejprve šéf klubu SPD Radim Fiala a potvrdil, že spor bude řešit i soud. „Pokračuji ve svém vystoupení jen pro případ, že by dokonce i Ústavní soud vyhodnotil takto flagrantní porušení legislativního procesu za přijatelné,“ prohlásil.

Přerušení Okamury a způsob, jaký k tomu vládní koalice zvolila, odsoudil na Twitteru i senátor za hnutí STAN Michael Canov, který patřil mezi ty senátory, kteří novelu pandemického zákona odmítli.

Michael Canov @MichaelCanov 1. Bylo hlasováno o tzv. procedurálním návrhu uprostřed projevu řečníka (přestávka jen probíhající projev pozastavila). 2. Procedurální projev nebyl procedurální, neboť nebyl přednesen předkladatelem na mikrofon). 3. Prodloužení schůze může být předloženo jen do 19 h. (§ 53 1). oblíbit odpovědět

Co víc, opozice se ještě víc zasekla a k boji SPD se při brzdění schvalování byť jen programu schůze přidalo také ANO.

Celou noc opoziční poslanci přednášeli body k doplnění programu schůze. Neopomínali přitom zdůraznit, že považují „případnou schůzi za nelegitimní“. Třeba podle Jaroslava Bašty z SPD by se dolní komora parlamentu měla zabývat situací kolem Ukrajiny a podle jeho kolegy Jaroslava Foldyny průjezdem amerického vojenského konvoje přes Česko na Slovensko.

Michael Canov @MichaelCanov K dnešnímu projednání prodloužení jednání ve Sněmovně (odehrálo se v cca ve 20.10 hodin).Velmi silně se obávám, že budou moci být zpochybněny všechny body na programu této schůze (nejen novela pandemického zákona) a to ze 3 důvodů uvedených v předcházejícím tweetu. oblíbit odpovědět

Berenika Peštová z ANO navrhla přednostní projednání doprovodné novely k předloze o zákazu některých jednorázových plastových výrobků. Jana Pastuchová z ANO žádá po vládě informace o čerpání příspěvku na bydlení v souvislosti se zdražením energií. Potvrdily se podle ní obavy z toho, že zvýšený zájem o tuto dávku nebude.

Jednání může trvat do osmé hodiny ranní, kdy nejpozději by mělo být přerušeno hodinu před středečním jednacím dnem, v jehož úvodu by měla složit poslanecký slib nová poslankyně Jarmila Levko za STAN, která nahradí ve Sněmovně Jana Farského, jenž se v úterý vzdal mandátu.