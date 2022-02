Šance opozice uspět se stížností u Ústavního soudu jsou mizivé, míní právníci

Podle právníků je kvůli dění v dolní komoře namístě úprava jednacího řádu. Pětikoalice při šestihodinovém projevu šéfa SPD Tomia Okamury v úterý po osmé hodině večer využila krátkého přerušení a rozhodla, že jednání bude moci pokračovat i přes noc.

Opozice tvrdí, že tím koalice porušila jednací řád. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že návrh měl přednést některý z poslanců, nikoli předsedající schůze. Hlasovat se o něm pak smělo do sedmi hodin večer, dodala. SPD opakovaně obstruuje projednávání novely pandemického zákona, ke kterému má výhrady.

ÚS již vícekrát dal najevo, že chrání ústavnost, nikoliv aplikaci jednacího řádu Sněmovny, sdělil ústavní právník Jan Kysela. Úterní postup tak nebude při rozhodování soudu významným faktorem.

„Ústavní soud hodnotí, jestli při případném porušení jednacího řádu nebylo nepřiměřeně zasaženo do práv opozice vyjádřit se,“ uvedl. Kysela také připomněl, že pandemický zákon se v úterý ani nezačal projednávat, mluvilo se jen o programu schůze.

Opozice má mizivou šanci na úspěch, říká právník

Stejný názor ohledně ÚS zastává i ústavní právník Jan Wintr. „Je ne úplně málo nálezů ÚS, kde je jasně řečeno, že posuzuje dodržení ústavních principů,“ řekl. V několika případech pak soud konstatoval, že porušení jednacího řádu, které ale závažně nenarušilo zmíněná práva opozice, neznamená protiústavnost zákona.

Wintr míní, že šance opozice uspět se stížností na porušení jednacího řádu je mizivá. „Ústavní soud posuzuje, zda byl při přijímání zákona porušen jednací řád tak závažným způsobem, že byl narušen nějaký ústavní princip, například že opozice neměla dostatek prostoru pro nastudování návrhu zákona, na vyjádření se k němu, na předkládání pozměňovacích návrhů a podobně,“ uvedl Wintr.

„Například u zákona o EET soud konstatoval, že sice byl porušen jednací řád, ale ne způsobem, který by doshoval intenzity protiústavnosti, a tak by to téměř jistě dopadlo i v tomto případě, “ uvedl Wintr. „Pokud by Ústavní soud rozhodl, že došlo k závažnému porušení jednacího řádu, zrušil by napadený zákon, “ vysvětlil na dotaz, kdo by za porušení jednacího řádu nesl odpovědnost a koho by se případně týkal postih.

Fakt, že ÚS toleruje drobná porušení jednacího řádu, by ale neměl být podle Wintra řešením nynější situace ze strany koaličních stran. „Dlouhodobé řešení je reformovat jednací řád, který je extrémně bezmocný proti běžné neefektivitě i proti cílené obstrukci,“ řekl.

Nynější postup SPD, který brání řádnému fungování komory, je podle Wintra v rozporu s demokratickými principy. „Bylo by vhodné změnit jednací řád. Míra neefektivity, jakou vykazuje česká Poslanecká sněmovna, je extrémní i v mezinárodním srovnání,“ podotkl.

Kvůli obstrukcím SPD trvalo první schvalování vládního návrhu pandemického zákona ve Sněmovně 35 hodin. „Máme za sebou i celý den v Senátu. Uvidíme, co ve Sněmovně ještě nastane. Zatím se mi rozhodně nezdá, že by opozice mohla tvrdit, že se nedostala ke slovu. A právo na neomezenou obstrukci nepochybně není ústavně chráněno,“ uvedl Kysela. Za vhodnou by také považoval změnu jednacího řádu.

„Je lepší ho změnit než porušovat, pakliže jeho dodržování v určité politické konstelaci může znamenat vleklou paralýzu s dopady na legitimitu parlamentní demokracie,“ uvedl.