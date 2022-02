POLITICKÝ DIÁŘ: Ničí „žvanění“ demokracii? Nebo k ní patří?

Nejpodstatnější je, že opozici vrátila v případě pandemického zákona zpět do hry samotná vládní většina. To když vládě pandemický zákon hodili na hlavu senátoři, ačkoli tam má pětikoalice drtivou většinu hlasů. Což premiér Petr Fiala komentoval výrokem, že dostali „zpětnou vazbu“. To, že má dnes Okamura ve Sněmovně možnost šest hodin vykládat všechno možné, je tedy jen a jen chyba pětikoalice.