Politolog: Obstrukce SPD ukazují slabost vlády, chybí jí řečník typu Kalousek

Opoziční SPD již druhý den ve Sněmovně blokuje projednávání pandemického zákona. Čeho se snaží docílit?

Zaprvé na sebe chtějí strhnout mediální pozornost, což se jim velmi daří. Zejména první hlasování o pandemickém zákoně a důvěře vládě bylo zajímavé, dnes už obstrukce tolik pozornosti nepřivolávají. Druhým motivem SPD je ukázat vládě, že i když má většinu ve Sněmovně, tak to nebude mít jednoduché.

Opozice chce ukázat, že je silná a odhodlaná vládu vláčet za použití všech legálních prostředků a pro mě je překvapením, jak dobře se jí to daří. Ukazuje to na slabost vlády a neschopnost se obstrukcím bránit. Tomio Okamura nenašel v řadách koaličního tábora důstojného protivníka a dokáže koalici trápit.

Snaží se SPD také zapůsobit na své voliče?

Určitě. Snaží se také získat takzvané ztracené ovečky, které volily například Volný blok, Přísahu nebo Trikoloru. SPD doufá, že v nadcházejících volbách, ať už v komunálních, senátních nebo parlamentních, získá ztracené hlasy. Voličský elektorát SPD je proti pandemickému zákonu, ale toto téma rezonovalo i v ostatních protisystémových stranách. Tomio se tedy snaží sám sebe učinit tím jediným hráčem, který bojuje proti povinnosti očkovat a proti opatřením. Chce posílit svou autoritu.

Má vláda nějakou možnost, jak s obstrukcemi bojovat?

Měla by si především z řad poslanců najít někoho rétoricky schopného, kdo by dokázal vládní nápady srozumitelně prezentovat veřejnosti a vyvracel by argumenty, často pseudoargumenty, které SPD používá. Nyní je vidět, že ve vládních stranách panuje velká personální nouze a chybí jim lidi, kteří by znali jednací řád, věděli co se smí a co se nesmí. Ukázalo se to například na úterním rozhodnutí pana Skopečka o prodloužení jednání, který rozhodl, ačkoliv už na to neměl právo, protože bylo po sedmé hodině. Koalici chybí lidé, kteří by byli schopní a ochotní bránit svou vládu.

Jak by měl takový člověk vypadat?

Podle mě by mělo jít spíše o poslance než ministra. Měl by to být člověk, který bude ochotný a schopný se toho ujmout. Bylo by dobré, kdyby měli takového řečníka, jako byl Miroslav Kalousek.

Vláda se nyní dopouští řady chaotických kroků, návrh pandemického zákona měl podle mě spadnout pod stůl, když se proti vládě postavili vlastní senátoři. Pokud narazí v Senátu, mělo by to pro ně být znamení, že je třeba to lépe promyslet. Chybí jim sebereflexe a strategie.

Čeho reálně může SPD obstrukcemi docílit?

V politice se těžko hledají hmatatelné výsledky, ale mediální obraz a vliv už jí neodpářeme. Nebude možné obstrukce protahovat donekonečna, ale ukazuje se, že opozice má takovou sílu a odhodlání, že je schopná rozbourat program schůze a vytvořit obraz neschopné vlády. SPD tím získává silný argument proti vládě.

Obstrukce zažil český parlament již několikrát, třeba při projednávání zákona o EET nebo v roce 2010 v době úřednické vlády. Čím se lišily od dneška?

Dnešní opozice je mnohem sebevědomější, možná i proto, že cítí podporu velké části veřejnosti. Je to mnohem ostřejší než dříve. Tehdy také probíhala třeba jedna obstrukce za rok, toto je už třetí zasedání Sněmovny, kdy jsme něčeho takového svědky.

Obstrukce mají různou podobu, poslanci v minulosti například předčítali z knih...

V rakouském parlamentu nebo za první republiky si poslanci brali nástroje a foukačky, a když mluvil ministr nebo koaliční poslanec, spustili takový randál, že ho nebylo slyšet. Docházelo i k bitkám, poslanci rozbíjeli lavice. Na Slovensku v parlamentu došlo před týdnem k potyčce. Oproti zahraničí jsme ještě stále politicky krotká země.