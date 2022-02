Senát schvaluje novelu pandemického zákona v den velkého rozvolnění

V okolí Senátu budou celý den proti návrhu protesty jeho odpůrců, kteří na Malou Stranu dorazili již ve středu večer. Demonstrace, které svolávalo sdružení Chcípl PES, byly již v okolí Sněmovny. Nejradikálnější kritici protikoronavirových opatření donesli na protest i šibenice.

Už ve středu večer se sešel zástupce iniciativy Chcípl PES Jakub Olbert s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. „Předseda Senátu Vystrčil s námi souhlasí v mnoha bodech, avšak jemu stačí slovní záruka ministra zdravotnictví a premiéra české vlády, že zákon nikdy nezneužijí,“ řekl Olbert s tím, že slovní záruka pro Chcípl PES dostatečná není.

Návrh rozšiřuje možnost vydávání proticovidových opatření a umožňuje posílat lidi do karantény či izolace esemeskou. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.

Jak se k návrh postaví Senát, není jisté. Zatímco zdravotnický výbor doporučil plénu schválení předlohy, ústavně-právní výbor naopak její zamítnutí. Část senátorů tvrdí, že některá ustanovení pandemické novely mohou být v rozporu s Ústavou České republiky.

Poslanci schválili, že hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných proticovidových opatření mají platit do konce listopadu. Platný zákon předpokládá jejich účinnost jen do 28. února. Pokud by Senát návrh zamítl, nebo upravil, vrátil by se zpět k poslancům

Schvalovat novelu pandemického zákona bude horní komora parlamentu ve chvíli, kdy v České republice končí většina opatření.

Od čtvrtka se lidé už v České republice nemusí prokazovat covidovými pasy, dokladem o očkování nebo prodělání nákazy. Potřebují je ale stále při cestách do zahraničí, protože většina států to vyžaduje.

Vláda ve středu rozhodla, že od 19. února pustí více diváků na kulturní a sportovní akce. 18. února také skončí plošné testování ve firmách i školách. Od března v Česku zůstane jen minimum restrikcí - povinné bude jen nošení respirátorů ve vnitřních prostorech.

