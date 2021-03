Lipavský žádá omluvu od Havlíčka za tvrzení, že Piráti nechtějí jádro

13:39

Poslanec Jan Lipavský vyzval vicepremiéra Karla Havlíčka k omluvě, protože uvedl, že Piráti nechtějí stavět jádro. „Já vůbec nevím, jak jste na to přišel. Uvádíte to opakovaně. A já se domnívám, že to není nic jiného, než lež,“ řekl Lipavský řekl při projednávání zákona o opatřeních k přechodu k nízkouhlíkové energetice. Havlíček nereagoval.