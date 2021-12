Jeden den do setkání se Zemanem. Pirátovi uhlazují cestu dvě ženy

Zemanovi se na Lipavském nelíbí mimo jiné to, že nepodporuje upřednostňování Izraele na úkor Palestinců, ale snaží se o vyváženější přístup, který podporuje i Evropská unie. A před jmenováním předsedy ODS Petra Fialy premiérem prezident vypustil do éteru, že přes jeho „veto“ proti Lipavskému nejede vlak.

Přinejmenším na sociálních sítích se začala projevovat Lipavského aktivita, která má ukázat, že se vztahem k židovskému státu to pirátský politik nemá tak zlé. Kandidát na ministra zahraničí, který svého času podepsal dopis s ostrým nesouhlasem vůči izraelské anexi palestinských území na Západním břehu Jordánu, například navštívil izraelskou ambasádu v Praze u příležitosti začátku svátku chanuka.

Fotku z návštěvy z počátku prosince tweetovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z koaliční TOP 09. Oba politici zapózovali u svícnu chanukija. „Na izraelském velvyslanectví jsme se při příležitosti oslavy chanuky potkali s Honzou Lipavským. Izrael je inspirativní zemí a ostrůvkem demokracie na Blízkém východě. Těšíme se na spolupráci, která má hluboké kořeny již z doby Tomáše Garrigua Masaryka,“ napsala. Lipavský příspěvek sdílel, komentář k němu nepřidal.

Myslíte si, že Zeman nakonec Lipavského jmenuje ministrem? celkem hlasů: 916 Ano 266 Ne 615 Nevím 35

Snaživější byl o několik dnů dříve, kdy se připomínalo 80. výročí zahájení židovských transportů do vyhlazovacích táborů za okupace nacistickým Německem. Na Twitteru si svou účast na akci připnul. „Dnešního dne před 80 lety dne 24. listopadu 1941 byl z pražského Masarykova nádraží (tehdy Hybernského) vypraven první transport židovských občanů z Prahy do Terezína. Historie se nesmí opakovat. Nikdy nezapomeneme na jejich památku,“ napsal.

Tweet doprovázejí fotky, na nichž je mimo jiné s kandidátkou na ministryni obrany z ODS Janou Černochovou, která za sebou již setkání se Zemanem má. I ta Lipavského sdílela na jednom ze svých příspěvků. A angažovala se i jinak.

Jednak také položila důraz na chanuku, jednak podpořila jeden z posledních proizraelských počinů dosluhujícího ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Česko totiž spolu s Maďarskem v předchozích dnech hlasovalo na půdě OSN proti přijetí rezoluce „Jeruzalém“ popírající židovské vazby na jeruzalémskou Chrámovou horu. A to tím, že ji nazývá výhradně muslimským názvem al-Haram aš-Šaríf.

Jan Lipavský @JanLipavsky Dnešního dne před 80 lety dne 24. listopadu 1941 byl z pražského Masarykova nádraží (tehdy Hybernského) vypraven první transport židovských občanů z Prahy do Terezína. Historie se nesmí opakovat. Nikdy nezapomeneme na jejich památku. https://t.co/AM5mYSqIPW oblíbit odpovědět

„Původně měla ČR záměr zdržet se při hlasování. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek však rozhodl o přitvrzení pozice a to tak, že ČR hlasovala proti rezoluci,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí české diplomacie Eva Davidová.

„Zmíněná rezoluce je jasným důkazem toho, že OSN je pod silným vlivem islámských zemí a nové levice. Je to naprosto nehorázný nepřátelský akt vůči Státu Izrael. Nepovažuji to pouze za provokaci či symbolický krok, který je bez dopadů, nýbrž za útok, který má oslabit Izrael a jeho pozici v mezinárodním prostředí,“ zdůraznila pro Lidovky.cz Černochová.

„S postupem české delegace se plně ztotožňuji s ohledem na to, jak blízkým partnerem pro naši zemi Stát Izrael dlouhodobě je, ale i proto, že je to postup objektivní,“ dodala. V podobném duchu se pro Lidovky.cz vyjádřila i Pekarová Adamová.

Lipavský, který se hlásí k takzvanému evropskému mainstreamu, jenž židovský stát uznává a respektuje, ale zároveň ho kritizuje za postoj k Palestincům, v tomto ohledu zůstal tichý jako pěna. Zvrátit Kulhánkův trend ale může jen těžko, tím spíše, že angažovanost Černochové může signalizovat i postoj budoucího premiéra i zbytku vlády, která má jako celá za zahraniční politiku země odpovědnost.

Problém není jen Izrael

Pro Zemana, fanouška internetového zpravodajství, který, jak sám pravil, čte nejraději zprávy o sobě, to může být signál, že se ve vztahu k Izraeli nic nezmění.

Jenže tu jsou i další kontroverze. Lipavský totiž zasáhl i do Zemanova bezprostředního okolí. Byl to on, kdo nejhlasitěji vyzýval k odebrání diplomatického pasu prezidentovu poradci Martinu Nejedlému. Je to on, kdo zpochybnil i další Zemanovu zahraniční orientaci, když řekl, že je potřeba provést revizi vztahů s Ruskem a Čínou. To se promítlo i do Lipavského kritiky snahy obou velmocí se angažovat v dostavbě Dukovan.

Podle Lidových novin vadí Zemanovi i taková formalita, že Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium. Diplomaté totiž musí mít magisterský titul.

Jak se situace vyvine, ukáže úterní schůzka. Předseda KDU-ČSL a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v tom má jasno. Varoval, že v případě, že prezident Zeman nejmenuje některého z navržených ministrů, podá šéf vznikajícího kabinetu SPOLU Fiala kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.