Špičky ANO odboural dotaz, zda Babiš nezvažuje kandidaturu na hlavu Slovenska

Po chvilce váhání ale pro jistotu dodal: „Samozřejmě ne. Není to tak a byla by to i pro mě velká novinka, ale rozhodně o tom u nás nepadlo ani slovo.“ To už se smáli i další přítomní politici

„Na Slovensku se množí dotazy, jestli nezvažuje pan předseda kandidaturu na slovenského prezidenta, když se uvolnilo místo,“ ptala se novinářka slovenské televize a rozhlasu RTVS. „Nevíte něco o jeho plánech v této věci?“ ptala se.

Kandidovat už totiž nebude slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a bývalý premiér Andrej Babiš, který se neúspěšně ucházel o post české hlavy státu, je bratislavský rodák.

„Ne, nezvažuje, prosím vás, nezvažuje… Já vím, že vás to mrzí, tomu já rozumím. My o něho nechceme přijít. Tahle země ho potřebuje,“ uzavřela tuto část tiskovky, která postupně „odbourala“ všechny členy stínové vlády ANO, šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.