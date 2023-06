KOMENTÁŘ: Pravice důvěru voličů prohospodařila, otevřela bránu populistům

Byl devátý říjen roku 2021. Den slavného vítězství české pravice ve volbách do Poslanecké sněmovny. Podle řady komentářů a vůdců nových vládních stran se navíc zdálo, že nešlo jen o prosté střídání jedné vládní garnitury jinou, jak to u běžných demokratických voleb bývá, ale doslova o gigantický, vpravdě světodějný střet Dobra (tedy stran budoucí pětikoalice) a Zla, jež symbolizoval vrchní satanáš Andrej Babiš a další pekelníci z hnutí ANO. Téměř to vypadalo, že jsme se dožili druhé sametové revoluce. Zlo bylo na hlavu poraženo a Dobro, ztělesněné Petrem Fialou, vyslalo jasný signál o svém vítězství.

Státní dluh narostl do takových výšek, o kterých se Aleně Schillerové ani nezdálo. A Česko vyhrálo první cenu v soutěži o nejrychleji se zadlužující zemi v EU. Gratulujeme!