Plaga: S premiérem jsme si vše vyříkali. Cítím odbornou i politickou podporu

„Pevně doufám, že se (žáci a studenti) do konce školního roku vrátí do škol,“ říká Robert Plaga. „Samozřejmě záleží na vývoji epidemické situace, ale ty věci, které děláme společně s epidemiology, tedy rotační výuka a režimová opatření na školách, tedy pravidelné testování, to jsou všechno kroky směřující k tomu, abychom dokázali vrátit i ostatní žáky do škol.“

Zpátky do škol už v květnu?

A podle ministra by to nemuselo být až v červnu, ale už v květnu. Navíc střední školy by se k praktické výuce mohly vrátit už 26. dubna, totéž by mělo platit o posledních ročnících vysokoškolského studia. „Původně jsme chtěli, aby to mohlo být už 19. dubna. Ale skupina MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace) to ještě o týden posunula. Já doufám, že se situace bude vyvíjet dobře a v pondělí na vládě rozhodneme o návratu k 26. dubnu,“ prohlásil.

Vláda čelí kritice ze strany opozice i odborné veřejnosti kvůli antigennímu testování na školách. Podle nich jsou zakoupené testy nekvalitní a neodhalí skutečný počet nakažených dětí. Ministr Plaga kritiku chápe, přesto se nastaveného způsobu testování zastal.

„Záchyt pozitivních případů je v řádu nízkých stovek. Ministerstvo školství dlouhodobě říká, že PCR testování by bylo samozřejmě lepší. Přesto je dobře, že při postupném návratu alespoň tento způsob antigenního testování máme. I když neodhalí úplně vše, zvláště u těch asymptomatických žáků a učitelů, tak tyto testy určitě přispívají k bezpečnému prostředí,“ myslí si Plaga.

„Navíc žák s příznaky by do školy vůbec jít neměl,“ apeluje ministr na zodpovědnost rodičů, kteří by neměli posílat do školy děti, které jeví známky nemoci. „Každý zachycený žák následně chrání školní prostředí a umožňuje udržet tu zbývající část v běhu.“

PCR testování na školách

Robert Plaga by rád prosadil, aby se od nového školního roku zavedly ve školách povinné PCR testy. „Ale bude to záviset na kapacitách, které budou k dispozici.“ S tím už v tomto týdnu souhlasilo i ministerstvo zdravotnictví. PCR testy by se na školách mohly provádět systémem takzvaného „poolingu“.

Pooling je systém, kdy se „několik odebraných vzorků smíchá do jednoho. Když je výsledek negativní, jsou negativní i všechny ostatní vzorky. V případě pozitivního výsledku je třeba jednotlivé vzorky znovu otestovat a zjistit, který je konkrétně nakažený,“ uvádí se na stránkách Akademie věd.

V Rozstřelu Plaga znovu odmítl návrh na úřední maturity, jak jej prosazuje premiér Andrej Babiš. Reagoval i na kritiku letošních maturantů, kteří si stěžují na to, že jim posunuté termíny maturitních zkoušek často kolidují s přijímacími zkouškami na vysoké školy.

„Přijímací zkoušky nestanovuje stát, ale určují si je samy vysoké školy v rámci své autonomie. Ke kolizím dochází a docházelo k nim i před covidem,“ říká ministr. Podle něj mají vysoké školy dostatečný čas na to, aby případné kolize co nejdříve vyřešily ve prospěch uchazečů o studium, aby nikdo z nich nemohl být poškozen.

Podle Plagy je možné dokonce uspořádat přijímací zkoušky distanční formou, na dálku. „My jsme na vysoké školy apelovali, protože jim to nemůžeme přikázat, aby (uchazečům) vycházeli maximálně vstříc. Někteří to tak udělali, někteří ne.“

S premiérem jsme si věci vysvětlili

V rozhovoru Plaga mluvil i o vztazích s premiérem Babišem i o tom, zda si je jist svou pozicí ve vládě, zejména ve chvíli, kdy se v médiích objevovaly spekulace o tom, že se ho předseda vlády chystá z funkce odvolat. „Tak člověka to samozřejmě nenechává klidným, to nebudu lhát.“

„Druhá věc je, že společně s mými kolegy na ministerstvu školství děláme maximum pro to, abychom se s pandemickou situací vyrovnali. Materiály, které na ministerstvu připravujeme, jsou velmi dobře hodnoceny pedagogickou veřejností. Takže v odborné rovině se nemáme za co stydět. A ta politická rovina? To je rovina, kterou člověk těžko ovlivňuje.“

„Odborně mám velmi silný mandát. S panem premiérem jsme si informační věci vysvětlili. Měli jsme samozřejmě debaty ohledně návratových scénářů. A samozřejmě se lišíme v názoru na maturity, kde pan premiér drží pozici maturantů a já to chápu, protože ta jejich psychická situace není vůbec jednoduchá. Ale znovu opakuji: je to těžká situace pro všechny z nás. Takže mám pocit, že jak odborně, tak politicky důvěru mám,“ konstatuje šéf resortu školství.

Robert Plaga se v Rozstřelu vyjádřil i k tomu, zda bude chtít kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny, jestli chce zůstat na ministerstvu školství i po volbách a hovořil i o tom, poč nebyli očkováni vysokoškolští pedagogičtí pracovníci.