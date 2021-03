Schillerová odhadla růst HDP i schodek. Chybí jí kadeřnice a barví se sama

Alena Schillerová věří, že se v pátek nakonec podaří najít s opozicí shodu na prodloužení nouzového stavu. „Jinak nezbývá než postupovat podle pandemického zákona. To ministerstvu zdravotnictví dává celou škálu možností. Nicméně jsou opatření, která (bez nouzového stavu) nelze realizovat. Třeba omezení pohybu mezi okresy nebo zákaz nočního vycházení.“

Odmítám zavření průmyslu

Ministryně financí i nadále odmítá velikonoční zavření průmyslových podniků, které by podle řady epidemiologů či vedení odborové centrály mohlo zásadně omezit šíření infekce. „Nakonec ani ministr zdravotnictví na tom netrval. On spíš navrhl, aby se zvýšila četnost testování ve firmách. Jedná se o unikátní evropský projekt. Budeme testovat až 4 miliony lidí týdně.“

„Požadavek ministra zdravotnictví je, aby se zvedla četnost testování, tedy aby to bylo buď jednou za pět dnů nebo dvakrát týdně,“ upřesňuje ministryně s tím, že uzavření průmyslu by s sebou přineslo příliš mnoho problémů.

„To není jenom průmysl. To je i kritická infrastruktura. Nemůžeme dopustit, aby selhaly nemocnice, z povahy věci nenecháte vyhasnout slovanskou pec. Pak tu máme celou řadu živnostníků a malých firem, které jsou na velké podniky napojeny. Tohle není správná cesta,“ míní Schillerová.

Nelogičnosti vládních opatření

Ministryně financí v Rozstřelu vyjádřila radost z toho, že počty nových případů nákazy v ČR klesají. Přesto respektuje názor ministra zdravotnictví Jana Blatného, podle kterého by měl být minimálně do Velikonoc omezen pohyb mezi okresy.

Vyjádřila se i k nelogičnostem ve vládních opatřeních. Třeba když stovka lidí pracuje v průmyslovém podniku při těsném osobním kontaktu, v plném provozu, navíc s negativním testem a přitom si se stejným negativním testem nemůže zajít ani desetina z tohoto počtu zacvičit do posilovny nebo si zahrát tenis ve větrané hale. Totéž platí třeba o návštěvě kadeřnictví nebo pedikůry.

„Nejsem expert. Ale ministr zdravotnictví to vysvětluje tak, že vše, co pomáhá snížit mobilitu lidí, má smysl,“ říká ministryně. I ona by ale souhlasila s tím, aby se otevření provozů, kadeřnictví, posiloven, návštěva sportovních center i další aktivity, podmiňovaly negativním testem.

Kadeřnici potřebuji, až bych brečela

„Sama bych si zašla ke kadeřnici, až bych brečela. Byla jsem u ní naposledy někdy kolem 21. nebo 22. prosince. A od té doby se prostě svépomocí upravuji sama. Taky je to na mně vidět. Dokonce se sama i barvím, jednou mi v rámci rodiny pomáhala dcera,“ posteskla si Schillerová.

„Teď jsem 3 týdny sama v Praze. Je to hrozné, kdybyste to viděl zblízka… Nebo si kupuji na internetu taková barevná tužidla, různé masky, ono se to nanese na mokré vlasy, pak se to smyje, ženy to znají. Ale testování je opravdu cesta,“ pokračuje ministryně.

„Tento systém okamžitě zavedeme ve chvíli, až s ním bude souhlasit ministr zdravotnictví. A já budu první, kdo pro to zvedne ruku, to mi věřte,“ souhlasí ministryně s testováním, které by bylo podmínkou pro konkrétní činnosti.

HDP, schodek a podnikatelské kompenzace

Alena Schillerová v Rozstřelu představila výhled, jak poroste hrubý domácí produkt v roce 2021. „Loni jsme odhadovali propad propad ekonomiky o 6,1 procenta. Český statistický úřad nakonec oznámil, že hospodářství kleslo o 5,6 procenta.“

„Na letošní rok jsme zatím odhadli růst na 3,1 procenta,“ konstatuje ministryně. Odhad ale počítá s tím, že od poloviny roku už ekonomika nebude brzděna restriktivními opatřeními kvůli covidu-19. Aktualizovaná data by měla být zveřejněna v dubnu s ohledem na další vývoj pandemie v ČR.

Alena Schillerová v Rozstřelu zároveň potvrdila, že deficit státního rozpočtu na příští rok nebude nižší než 300 miliard korun. Podle ní jde ale o hodně hrubý odhad. „Nevíme ještě, jaká má být valorizace důchodů nebo jak porostou platy učitelů.“

V Rozstřelu se Alena Schillerová zamyslela i nad tím, kdy by podle ní mohla mít Česká republika opět vyrovnaný rozpočet či rozpočet s minimálním schodkem, který by nezadlužoval budoucí generace. Hovořila i o tom, jak by státnímu rozpočtu mohly pomoci peníze od České národní banky a mluvila i o tom, zda podle ní fungují kompenzační bonusy pro podnikatele.

Řada fyzických osob a malých firem si totiž neustále stěžuje na to, že přestože nemohou od října podnikat, stále jim ještě nepřišly slíbené kompenzace od státu.

„Pokud tomu tak je, je to pro mě překvapení. Pokud vám tedy kompenzace nebyly zaslané,“ obrací se ministryně na čtenáře iDNES.cz, „prosím vás, abyste mě kontaktovali přímo a já se pokusím sjednat nápravu. Napište mi na mail alena.schillerova@mfcr.cz a zjistím, kde se stala chyba.“