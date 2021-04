Velikonoce pandemii nezhorší, budeme z toho dřív než Němci, očekává matematik

Podle Levínského došlo během Velikonoc ke zkreslení reprodukčního čísla. „V jedné chvíli bylo na úrovni 0,67. To je samozřejmě ovlivněné tím, že se přes prázdniny méně testovalo. Ve čtvrtek zase pomalu přicházejí ti, kteří by se jinak šli testovat dříve.“

Matematik si myslí, že reprodukční číslo je nyní kolem 0,8. „Klesáme po trajektorii, kterou jsme předpovídali,“ podotýká.

Denně 1 500 nakažených na konci dubna

Modely pro výpočet vývoje epidemie předpokládaly, že jediné, co se od příštího pondělí stane, bude otevření prvního stupně základních škol v rotačním systému a k tomu otevření posledních ročníků školek. „Ale zdá se, že najednou někde spadla z nebe opatření, o kterých nikdo nic netušil,“ varuje Levínský.

Naráží tím například na možnost setkávání deseti lidí uvnitř a dvaceti lidí ve venkovních prostorech. „To je opatření, které by mohlo být velice problematické. Nejen kvůli tomu velikému množství lidí, ale i proto, že nemůže být otevřená dětská skupina pro devět dětí a přitom najednou se bude moci uvnitř sejít deset lidí. To může nastavený systém znevěrohodnit.“

Podle Levínského by to mohlo narušit i plán, který počítá s tím, že do konce dubna bychom mohli mít v České republice 100 nově nakažených lidí na 100 tisíc obyvatel týdně, tedy zhruba 10 tisíc za sedm dní a v průměru kolem 1 500 nakažených denně.

Nevím, proč se povolilo shromažďování lidí

„Bylo by dobře, abychom se k tomuto stavu do konce dubna nějak dostali. Ale k tomu je stále poměrně daleko, protože průměrné denní číslo nově nakažených je teď pořád přes pět tisíc,“ uvádí matematik.

Podle Levínského jsme momentálně v nejoptimističtější situaci za posledního půl roku. V dalších dvou týdnech bude v Česku epidemie stále brzdit s reprodukčním číslem kolem 0,8. „Možná se opět dostaneme i pod 0,8. Ten výhled není špatný.“

„Proto považuji za netransparentní ono opatření o shromažďování lidí, které spadlo z nebe, aniž se o něm vedla diskuse. A to ani v rámci mezioborové skupiny Petra Smejkala. A to je hrozně špatně,“ myslí si Levínský.

V Rozstřelu René Levínský vysvětlil i to, proč považuje za bezpečný návrat dětí do škol za podmínky pravidelného testování a zavedení rotační výuky. Odborníci si tento model bezpečně vyzkoušeli přímo v praxi na dvou školách. „Je to model, který je spolehlivě připravený už od ledna.“

Zbylé rozvolnění je bezpečné

Bezpečné je podle matematika i částečné otevření zoologických zahrad i zahájení provozu venkovních trhů. „Vidíme ve světě, že je možné zorganizovat farmářské trhy bezpečným způsobem. Viděl jsem fotografie ze Španělska, kde opravdu lidé dodržují rozestupy. Ve výsledku je to bezpečnější než normální obchod.“

Podle Reného Levínského je bezpečné i venkovní sportování v systému jeden na jednoho, tedy například tenis. „O tom jsme mimochodem v rámci mezioborové skupiny hovořili a skupina systém jeden na jednoho doporučila. S tím asi nikdo nemá problém.“

„Ale ve chvíli, kdy by se jednalo třeba o fotbal, tak už je to přece jenom trochu jiné. Je tam více lidí,“ tvrdí Levínský. Podle něj je ale nejjednodušší cestou maximální testování, tedy že by test, prodělání covidu-19 či ukončené očkování byly vstupenkou k dalším aktivitám.

„To je směr, který by měl, řekněme od začátku května, opravdu existovat. Navíc i s tím, že od začátku června by podle mě měla být za těchto podmínek otevřená divadla. Tedy měli bychom postupně přicházet se zeleným pasem,“ konstatuje Levínský.

Další rozvolnění se zeleným pasem

„To je cesta, kterou dělají v jihovýchodní Asii, jež se z toho všeho vlastně jenom protestovala. Je to určitě rozumnější než omezovat restaurace na 30 nebo 36 procent, protože vidíme, že tohle v realitě moc nefunguje,“ doporučuje matematik.

Podmínkou pro další sportovní aktivity, případně pro první fázi výraznějšího rozvolnění by podle Levínského mělo být za předpokladu existence zeleného pasu dosažení týdenního nárůstu nových případů na úrovni 10 tisíc. Kina a divadla by se podle něj měla otevírat, když epidemiologové zaznamenají 5 tisíc nových případů týdně.



Matematik odpověděl i na otázku, kdy by podle něj mohl klesnout počet hospitalizovaných pacientů v českých nemocnicích pod úroveň tří tisíc. „Je reálné těch tří tisíc hospitalizovaných dosáhnout někdy mezi 1. a 10. květnem. Takže někdy v tu chvíli bychom měli přejít do situace, kde by slovo rozvolňování bylo smysluplné. Zatím bych se toho slova velice bál.“

Z Velikonoc jsem nervózní nebyl

René Levínský hovořil i o mezinárodním kontextu pandemie. Před Velikonocemi dostal od německých novinářů otázku, proč není z velikonočních svátků nervózní. Že v Německu kvůli tomu panují obavy.

„Odpověděl jsem, že bohužel Česká republika je v situaci, kdy nemocí už prošlo tolik lidí, že už je vlastně poměrně stabilní. My jsme opravdu promořili značnou část populace, možná 4 miliony lidí. K tomu už je podáno 2 miliony dávek očkování. A ta situace se prostě stává pomalu stabilní,“ odpovídá matematik.

„Nicméně je potřeba říct, že za tuto stabilitu proti ostatním zemím jsme zaplatili strašlivou cenu – více než 30 tisíci mrtvými. A zatímco v Německu to ještě může dopadnout dobře, tak my jsme už ty lidi zabili. Takže vlastně se z toho dostaneme dost možná o pár týdnů dřív než Spolková republika Německo, ale za cenu strašných obětí na životech,“ uzavírá René Levínský.