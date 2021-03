Šéf laboratoří: V ČR mělo covid 5 milionů lidí, testování firem je zavádějící

„Z mého pohledu v České republice stále testujeme nedostatečně,“ říká Doležel. Situaci v ČR porovnal v Rozstřelu s Dánskem, které má zhruba 5,7 milionů obyvatel a jeho denní incidence počtu nově diagnostikovaných se pohybuje kolem jedné tisícovky, přitom v ČR je to až 10 tisíc denně.

Dánsko to dělá lépe

„Oni provedou zhruba 150 tisíc PCR testů na denní bázi. My jich v Česku děláme mezi 20 až 35 tisíci v závislosti na tom, jaká je poptávka,“ míní Doležel, podle kterého tato čísla dokazují, že pokud by se v ČR dostatečně využívaly PCR testy, dokázali bychom včas odhalit ohniska nákazy a denní počty nově nakažených by se zásadním způsobem snížily podobně jako v Dánsku.

V Rozstřelu Kamil Doležel velmi podrobně popsal rozdíl mezi antigenními a PCR testy. Antigenní testy, které se v ČR používají při kontrole zaměstnanců, jsou podle něj velmi nepřesné, oproti tomu PCR testy mohou odhalit i bezpříznakové pacienty.

„Dokážete velice přesně zjistit nákazu už v začátcích infekce nebo při končícím onemocnění. A to u člověka, který je symptomatický i asymptomatický, tedy bez ohledu na to, zda má či nemá příznaky,“ vysvětluje Doležel.

Antigenní testy nejsou spolehlivé

Při velké virové náloži jsou i antigenní testy velmi spolehlivé, jejich kvalita se pohybuje kolem 95 procent. „Ale při nižší a střední virové náloži to procento obrovským způsobem klesá. Navíc na českém trhu se objevuje velké množství různých antigenních testů od těch vysoce kvalitních až po ty nekvalitní. A to je další problém.“

V ČR nabízí antigenní testy zhruba 90 dodavatelů. Soukromé laboratoře provedly jejich důkladnou kontrolu a podle Doležela většina z nich není dostatečně spolehlivá. Navíc jsou v drtivé většině určené pro testování příznakových jedinců, kteří v sobě mají vysokou virovou nálož.

„Problém spočívá v tom, že v České republice má drtivá většina lidí střední až nižší virovou nálož, to znamená, že u většiny antigenních testů dramatickým způsobem klesá jejich senzitivita a tím i schopnost zachytit virus v populaci,“ vysvětluje šéf laboratoří.

Ceny PCR testů půjdou dolů

Virus u lidí se střední nebo nižší virovou náloží zachytí spolehlivě pouze PCR testy. Ty jsou ale mnohem dražší. V současné době se jejich cena pohybuje kolem 1 300 korun. Oproti tomu nejlevnější antigenní testy se dají sehnat za méně než stokorunu.

Doležel předpokládá, že ceny PCR testů budou postupně klesat, mohly by se v budoucnu pohybovat kolem 600 korun. Šéf laboratoří však v Rozstřelu řekl, že jeho cílem není, aby se prováděly pouze PCR testy. Podle něj zvýšenou frekvencí antigenního testování bude záchyt pozitivních pacientů větší. „Ale to je málo.“

„Nebude-li antigenní testování doplňováno PCR testy, případně nebudou-li antigenní testy nahrazeny úplně, ocitneme se ve slepé uličce,“ myslí si Doležel. „S covidem tu budeme muset žít delší dobu a je potřeba mít k dispozici kvalitní testování, které bude schopno přesně detekovat ohniska nákazy a následně eliminovat šíření onemocnění.“

Kolik lidí už se v ČR nakazilo?

Podle Kamila Doležela už v Česku prošlo onemocněním covid-19 až 5 milionů lidí. Dosavadní odhady přitom byly mnohem nižší. Šéf laboratoří opírá svůj názor o studie z USA. „V ČR bylo diagnostikováno zatím 1,5 milionu lidí.“

„Americké studie hovoří o tom, že tohle oficiální číslo poté násobí třemi. Tím se dostáváme na číslo kolem 5 milionů lidí,“ vysvětluje Doležel a pokračuje: „Řada lidí vám ani neřekne, že byla nemocná. Zůstanou doma, nemají tendenci se tím chlubit, ani to nehlásí na krajskou hygienickou stanici.“

„Řada z nich dodrží sama o sobě izolaci nebo karanténu. Ale nemáme o nich kompletní oficiální informace.“ Mnoho lidí bylo navíc zcela bezpříznakových, nevěděli, že jsou nemocní. „Takže opravdu můžeme hovořit o tom, že to procento pacientů, kteří prodělali infekci, je daleko vyšší.“

Kamil Doležel v Rozstřelu hovořil o sekvenování. Laboratoře se podle něj snaží zjišťovat, které varianty a mutace se v tuto chvíli vyskytují na území ČR. „Převažuje britská varianta,“ říká šéf laboratoří.

„My nemáme přesná čísla za Českou republiku, ale jsme součástí nadnárodní společnosti. A naši kolegové na Slovensku prováděli studii na tamní populaci. Domnívám se, že česká kotlina se dramaticky nebude lišit od té slovenské, kde se prokázalo, že 94 procent populace je postiženo britskou mutací a ten zbytek je velice individuální. Nějaké procento bude tvořit i jihoafrická mutace.“

Odkládají se klíčová vyšetření

Petr Doležel upozornil i na další ožehavé téma. Lidé za poslední rok odkládají preventivní prohlídky a netestují se na další závažné choroby. To podle něj může z dlouhodobé perspektivy představovat další závažný problém.

Podle Doležela za to většinou nemohou samotní pacienti, ale odpovědnost má vláda, která svými lockdowny a dalšími omezením ztěžuje přístup pacientů k necovidové péči. „Řada lékařů vám řekne, že pokud nemáte žádné závažné příznaky, že máte zatím zůstat doma. Řeší se jen akutní případy. Řada operací byla odložena, odsunula se i preventivní vyšetření.“

„Jsou to primárně věci, které se týkají nádorových markerů, mamární screeningy, prevence karcinomu děložního čípku. Pakliže se periodicita vyšetření změní (a už se změnila), tak to může mít nedozírné následky. Už dnes začínáme registrovat nárůst lidí s těžkým onemocněním, například v pozdějším stadiu karcinomu děložního hrdla. A je to všechno dáno tím, že jsme potlačili prevenci,“ uzavírá Doležel.