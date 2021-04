Z košer restauratéra je kontrolor. Nabídku na miliony vakcín stát odmítl, říká

Podle Günsbergera představovala ještě před několika měsíci Česká republika pro dovozce ochranných prostředků a antigenních testů doslova zlatý důl, neprůhlednou džungli. Příležitosti se chopila řada pochybných podnikavců, která zneužívala důvěřivost lidí a vydělávala na nekvalitním zboží stovky milionů korun, možná i miliardy.

Šmejdi mi kvůli testům respirátorů vyhrožovali

„Například ještě před dvěma měsíci nesplňovalo 80 až 90 procent dovážených respirátorů potřebnou kvalitu, tedy nešlo ve skutečnosti o respirátory FFP2,“ vzpomíná podnikatel. „To se i díky nám po dvou měsících intenzivní práce otočilo. A řekl bych, že momentálně na našem trhu převažují ochranné prostředky, které splňují evropské nebo naším zákonem určené normy.“

Aaron Günsberger kontroluje kvalitu ochranných pomůcek dobrovolně, bez nároku na odměnu. Založil facebookovou skupinu, kde zveřejňuje výsledky svých testů a kterou v tuto chvíli sledují tisíce lidí z celé České republiky.

„Mou osobní motivací bylo to, že moje manželka a řada mých přátel pracuje v lékařství. Měl jsem kontakty na firmu, která má velice dobře vybavenou laboratoř, a tak jsem jsem je požádal o spolupráci. Začalo to tím, že jsme testovali ochranné pomůcky, které se používají na pražské onkologii. Podobně jsme pomáhali také přeživším holocaustu. Pak se to vyvíjelo a stala se z toho iniciativa, která převrátila celý český trh,“ popisuje svůj příběh Günsberger.

Když začal výsledky laboratorních testů zveřejňovat na sociálních sítích, setkal se nejprve restauratér s drtivou většinou pozitivních ohlasů. Brzy se ale začali ozývat samotní dovozci ochranných prostředků.



„Na začátku se mi ti obchodníci, překupníci a šmelináři vysmívali,“ konstatuje Aaron Günsberger. „Psali nám: Vyděláváme 10 milionů denně a tvoje skupina se 64 lidmi nás nepoškodí. Pak se ale skupina rozšířila až na současných 12 tisíc lidí a začala přicházet i první varování, že nám dají přes hubu, že nás budou žalovat a podobně.“

Ani tím se však Günsberger nenechal odradit a ve svých aktivitách pokračuje. Po respirátorech se rozhodl dohlížet také na kontrolu antigenních testů a v nejbližší době chce zveřejnit laboratorní výsledky.

Podle něj je v ČR velkým problémem skutečnost, že existuje jen málo pracovišť, která na kvalitu ochranných prostředků nebo testů dohlíží. „Navíc jsou v tuto dobu přetížená. Proto budeme v našich aktivitách pokračovat i nadále.“

Mohli jsme mít 10 milionů vakcín

Kromě kontroly kvality ochranných prostředků a antigenních testů usiluje Aaron Günsberger i o komerční nákup očkovacích látek pro Českou republiku od firem, jejichž vakcíny už schválila Evropská léková agentura (EMA). „Když jsem viděl, jak pomalé je například na rozdíl od Izraele očkování v ČR, začal jsem se o celou situaci více zajímat.“

„Dostal jsem se k distributorům společnosti AstraZeneca v Indii a dostali jsme nějakou nabídku. Oslovil jsem Prahu, zda by o to neměla zájem, šlo o 1,5 milionu vakcín. Ale s tím jsem narazil, byly tam nějaké politické tlaky, bylo by to i proti dohodám v EU,“ myslí si podnikatel.

„Ale pak přišla před 14 dny nabídka od jedné spřátelené země, šlo opět o vakcínu AstraZeneca, na 10 milionů dávek. Na rozdíl od té první nabídky, kdy šlo o dovoz z Indie, to tentokrát byly vakcíny alokované v Evropě,“ tvrdí Günsberger.

„Oslovil jsem naše vrcholné státní představitele a řekl jsem jim, že by se prodávaly za komerční cenu,“ popisuje Günsberger. „Ale nesetkalo se to s pozitivním ohlasem. Jednak, že je to prý drahé a zároveň že by to nebylo etické vůči Evropské komisi.“

„Za mě, z laického pohledu obchodníka, je to samozřejmě nesmysl, protože Evropská unie nedostála svému slovu a vakcínou nás sama nezásobuje. Podle mě jsme toho měli využít. Cena byla 21 dolarů, tedy 19 eur za dávku,“ říká Günsberger. (Pro srovnání, EU nakupuje jednu dávku vakcíny AstraZeneca za 1,78 eur – pozn. redakce.)

Celý tento projekt je tak podle restauratéra na mrtvém bodě. „Mám jiný názor, ale v tuto chvíli to musím respektovat,vypadá to neprůstřelně.“

Jak zákazník pozná účinný respirátor nebo kvalitní test na přítomnost koronaviru? Jak by Česká republika mohla získat další očkovací látky ze zahraničí? A kdy otevře svou košer restauraci v centru Prahy? I o tom hovořil Aaron Günsberger v Rozstřelu.