Odmítáme vládnout s KSČM, SPD i s Babišovým ANO, říká Fiala

Podle ODS je vyhlášení nového nouzového stavu nadbytečné. Účinná opatření lze podle Petra Fialy uplatňovat i podle stávající legislativy. „Nejsme v tuto chvíli přesvědčeni, že je potřeba prodloužit nouzový stav. Myslíme si, že by bylo dostatečné začít konečně využívat pandemický zákon, který jsme prosadili.“

Otevřete školy a okresy

„Nouzový stav je potřeba jenom kvůli jediné věci, a to je omezení pohybu lidí mezi okresy a my zrovna zákaz pohybu mezi okresy považujeme za opatření, které je zbytečné,“ vysvětluje šéf ODS.

„Máme tady 170 dní nouzový stav a vidíme, jaká jsou ta čísla. Teď je potřeba začít rychle připravovat návrat dětí do škol, je potřeba zrušit opatření, která se ukázala jako neúčinná nebo trochu nesmyslná. Nejen zákaz pohybu mezi okresy, ale třeba nošení roušky, když jdete sám po ulici,“ míní Fiala.

Podle něj je třeba zajistit, aby lidé byli ochotni dodržovat opatření. „A to bude jen ve chvíli, kdy v tom uvidí nějaký smysl.“

„Já bych od vlády čekal, že spolu s touto žádostí (o prodloužení nouzového stavu) předloží nějaký výhled, nějaký scénář, co bude dál. A ten pořád nemáme. Naopak naše koalice tento plán návratu do normálního života připravila a nahrazuje tím to, co měla udělat vláda.“

Ministr nás nepřesvědčil

Ministr zdravotnictví v pondělí poslal opozici data, která kvůli žádosti o prodloužení nouzového stavu požadovala. Podle Petra Fialy jde o obrovský soubor informací, ze kterých vyplývá, že lidé dodržují opatření a že se výrazně snížila mobilita obyvatelstva. Souvislost mezi uzavřením okresů a poklesem počtu nových případů však podle šéfa ODS z těchto dat prokázaná není.

Účinnost naopak mají opatření, po kterých údajně ODS už několik týdnů a měsíců volala. „Třeba testování ve firmách, to si myslím, že je věc, na kterou se musíme dál soustředit. Dále na testování, očkování… To nejsou žádné zázračné recepty, ale jsou to věci, které fungují po celém světě, bez nich prostě pandemii neporazíme.“ A tato opatření lze podle Fialy uplatňovat i bez nouzového stavu.

V případě odmítnutí dalšího nouzového stavu ve Sněmovně se Petr Fiala nebojí nového konfliktu s hejtmany, kteří se před měsícem dostali do sporu s opozičními stranami a sami o nouzový stav požádali vládu.

Oponent - hejtman Kuba?

„Musím uznat, že se nám (před měsícem) úplně nepovedla ta komunikace směrem k veřejnosti, že ten rozpor (s hejtmany) nebyl až tak velký, jak to vypadalo, ale teď nic takového nenastane,“ myslí si Fiala.

„Jsme si dobře vědomi obtížné situace, ve které hejtmani jsou. Ale naši hejtmani mě ujistili, že jsou připraveni situaci zvládnout, a to i v případě, že nedojde k prodloužení nouzového stavu. Situace je dnes jiná. Máme schválený a účinný pandemický zákon, podle kterého opravdu může vláda jednat, aniž by potřebovala nouzový stav.“

Petr Fiala se vyjádřil i k osobě jihočeského hejtmana Martina Kuby, ve kterém mu potenciálně vyrůstá zdatný vnitrostranický oponent. „Martin Kuba má některé jiné akcenty, ale my spolu normálně komunikujeme a spolupracujeme.“

„Nikdy jsem nechtěl vytvářet stranu jednoho muže,“ navazuje Fiala. „Mám obrovskou radost z toho, že Občanská demokratická strana dnes nabízí velké množství osobností, které mají různé temperamenty, přístupy, zkušenosti, a to je dobře.“

Předseda ODS v Rozstřelu hovořil také o odchodu starosty Řeporyjí Pavla Novotného ze strany. „Vždy jsem si myslel, že konzervativně-liberální strana jako je ODS unese i někoho, kdo dělá takovou, jak jsem to nazval, šaškovskou politiku. A nemyslím to nějak ve zlém.“

„Ale víte, k politice patří taky odpovědnost,“ konstatuje Petr Fiala. „A to odpovědnost za vlastní výroky, i odpovědnost za celek. Pavel Novotný to vyhodnotil tak, že je potřeba změnit dres nebo se rozloučit, tak to respektujme. Jsme dospělí lidé, tak to prostě může být, a tak se to v případě Pavla Novotného stalo.“

S kým chce ODS vládnout?

Petr Fiala hodnotil v Rozstřelu také konec Václava Klause mladšího v Trikolóře, neúspěch opozičního projektu Hnutí Lidé PRO Mikuláše Mináře a také to, s kým by chtěla v případě volebního úspěchu ODS sestavit budoucí vládu.

Odmítl jakoukoliv povolební spolupráci s KSČM, SPD a ANO. S ostatními politickými stranami nebo koalicemi si koaliční vládnutí představit umí. „Ale nedělejme účet bez hostinského. Je naprosto zásadní, jak voliči rozdělí svoji přízeň. My budeme dělat všechno pro to, abychom byli nejsilnějším politickým subjektem.“

„Chceme, aby to byla koalice Spolu, která rozdává karty, protože změnu myslíme vážně. Myslím si, že máme nejlepší nabídku pro Českou republiku, co udělat se státem, který je zoufale nemoderní a byrokratický,“ uzavírá Fiala.