To je špína a provokace. Rusko popřelo, že stojí za kyberútoky na nemocnice

16:46 , aktualizováno 16:46

Rusko prostřednictvím svého velvyslanectví v Praze popřelo, že by stálo za počítačovými útoky na české nemocnice. Stalo se tak poté, co Lidové noviny přinesly informaci, že stopy útoků vedou do Ruska. Velvyslanectví v Praze to na Facebooku odmítlo jako výmysl, špinavý protiruský výpad a otevřenou provokaci.