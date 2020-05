Pozvu si ruského velvyslance, vztahy prochází těžkým obdobím, říká Petříček

Představa, že před třemi týdny přiletěl ruský agent s diplomatickým krytím, aby zabil starostu Prahy 6 a primátora, ale je odhalen českou tajnou službou, je jak ze špionážního filmu. Zvlášť, když měl mít údajně v kufříku jed ricin. Je to skutečně reálné?

Nekomentuji úniky informací a mediální zprávy. Jen chci ubezpečit, že jak ministerstvo zahraničí, tak další resorty dlouhodobě průběžně spolupracují s našimi zpravodajskými službami. Nebereme na lehkou váhu jakákoli rizika, která by mohla ohrožovat naší zemi nebo občany. Jakékoli kroky v tomto směru jsou třeba i otázkou prevence, ale skutečně to víc nemohu a nechci komentovat.

Pokud si jen hypoteticky představím, že sem přiletí agent s diplomatickým krytím, o němž česká tajná služba ví, že má v kufříku jed ricin, očekával bych, že to je na jeho okamžité zadržení či vypovězení ze země, ne? Nebo lze třeba jed ricin jen tak mýrnix týrnix převážet do Česka v diplomatickém kufříku?

Rozhodně by se jednalo o nelegální činnost. Pokud bychom prokázali, že zahraniční diplomaté jakékoli země na našem území konají nějakou nelegální činnost či ohrožují bezpečnost naší země, tak by to byl důvod k vyhoštění.

Starosta Ondřej Kolář i primátor Prahy Zdeněk Hřib dostali policejní ochranu. Kolář přímo řekl, že v této souvislosti. Takže na oné ruské hrozbě skutečně něco je? Pak bych se totiž ptal, proč onen „diplomat“ ještě nebyl vyhoštěn?

Jedná se o preventivní opatření, kdy v případě těchto tří komunálních politiků (Petříček má na mysli ještě starostu Řeporyjí Pavla Novotného – pozn. red.) dlouhodobě probíhala různá vyhrožování, zaznívala silná slova na sociálních sítích, i od některých zahraničních představitelů. Takové věci do korektních vztahů mezi státy nepatří. Nechci komentovat detaily, proč mají tito komunální politici přidělenou ochranu, ale je to především z důvodů prevence.

Kreml poslal po informacích o muži s ricinem protestní nótu. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov to označil za novinářskou kachnu. Následně jste poslali nótu vy Rusům s tím, že jde o nepřístojné ohrožování svobody slova. V čem přesně? Rusové od vás požadovali třeba zavření Respektu, který o věci informoval?

Rusko v uplynulých týdnech dodává všemu vysoce emotivní zabarvení. Využívá situace k neadekvátní politizaci především historických témat. Souvisí to i s blížícími se oslavami 75. výročí konce druhé světové války. My samozřejmě nezveřejňujeme obsah konkrétních nót. Ale narážíme na rozdílný přístup Česka a Ruské federace ke svobodě slova. Odmítáme jakoukoli formu zasahování do svobody médií, ústavních práv včetně zásahu cenzury a zpochybňování nezávislosti novinářů považujeme za nevhodné.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová vyzvala české úřady k předložení důkazů, zda je pravda, co se o věci psalo. Budete na to reagovat?

Zprávy z médií nejsou věcí, kde by měl český stát cokoli jakkoli dokazovat. Očekávám, že pokud s námi chtějí ruští partneři něco řešit, budou využívat diplomatické kanály, nikoli megafonovou diplomacii.

Do třetice ruská reakce. Podle jejich velvyslanectví v Praze byla ruská strana de facto obviněna z přípravy atentátu. Zeptám se tedy znovu: chystali na území Česka něco, byť třeba nikoli otravu starosty ricinem, ale třeba něco jiného?

Nemohu se k tomu vyjadřovat, je to předmětem našeho diplomatického jednání, nechci si s ruskou ambasádou nic vzkazovat přes média. To samé očekávám z jejich strany. Záměrně nepřiléváme olej do ohně. Vede to k tomu, že náš postoj může vypadat jako měkký, na druhé straně jsme adekvátně reagovali na všechny kroky ruské strany. Koneckonců předvolání ruského velvyslance je velmi výraznou formou diplomatické reakce.

Vy jste si teď někdy předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského?

S panem velvyslancem Zmejevským jsem měl jednání už 9. dubna.

To už bylo po příjezdu muže s kufříkem?

Máme informace, že na naše území přiletěl v průběhu března diplomat ruské ambasády, ale detaily jednání s panem velvyslancem komentovat nebudu. Nicméně byla to reakce na kroky, které byly v té časové relaci. Dokresluje to, že současný stav česko–ruských vztahů není ideální. Mohu odkázat na nedávné bezpečnostně–politické incidenty na našich zastupitelských úřadech v Moskvě a Petrohradu.

Historická témata dostávají skutečně vysoce emotivní zabarvení. To bylo hlavním předmětem jednání s panem velvyslancem. A očekávám, že v blízké době spolu s panem velvyslancem budeme opět jednat. Jsem rád, že jsme se opakovaně – včetně pana premiéra Babiše – ohradili proti zasahování do vnitřních věcí České republiky ze strany Ruské federace.

Premiér Andrej Babiš odmítl názory, že by měl být ruský velvyslanec Zmejevský vyhoštěn. Takže ten případ nebyl tak vážný, aby Česko přistoupilo k takto razantnímu kroku?

Vyhoštění či prohlášení diplomata za personu non grata je skutečně tím posledním krokem. Je to něco, kdy by musely být buď porušeny zákony naší země, nebo bychom museli jasně prokázat bezpečnostní ohrožení Česka. Nemyslím, že je to na pořadu dne. Samozřejmě chceme a jsme připraveni jednat v konstruktivním duchu. Ale je k tomu potřeba také dobrá vůle ruské strany.

Po pokusu o otravu ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii v roce 2018 Česko vyhostilo z ambasády tři diplomaty v nižších pozicích. Může se teď stát něco podobného?

Případ Skripal je stále potřeba mít na paměti. Reakce v té době byla podle mě adekvátní. V tuto chvíli jsem přesvědčen, že Rusko nemá podobné záměry, nicméně je tu stále platné riziko, protože se to už v minulosti stalo, a nejen ve Velké Británii.

I proto je důležitá spolupráce vlády a tajných služeb. V tuto chvíli chceme hlavně využít cesty diplomatického jednání, odmítáme ruské snahy zasahovat do našich vnitřních záležitostí. Ale není na pořadu dne, že bychom připravovali nějaké vyhošťování.

Jak moc jsou teď vůbec nabourány vztahy mezi Českem a Ruskem?

Naše vzájemné vztahy teď procházejí velmi složitým obdobím. Především z důvodů snahy Ruska politizovat celou řadu historických témat. Dokresluje to i skutečnost, že poslední schůzka ministrů zahraničních věcí proběhla v roce 2005, tudíž před patnácti lety.

Je nasnadě, zda nevyhodnotit, jestli nevyužít některé z klauzulí naší hlavní bilaterální smlouvy o přátelství mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993, abychom některá sporná, emotivní a citlivá témata začali řešit diplomatickou cestou, nikoli přes média a sociální sítě.

Měli bychom se snažit o konstruktivní přístup, jsem zastáncem zásadového pragmatismu i ve vztahu ke komplikovaným partnerům, jako je třeba Ruská federace. Možná si zase vysloužím kritiku, že nereagujeme dostatečně tvrdě, na druhé straně ale zase celá řada jiných kritiků označuje náš postup za příliš protiruský.

Rusko je komplikovaný partner. Měli bychom se ale snažit o konstruktivní přístup Tomáš Petříček ministr zahraničních věcí

Není součástí zmíněné smlouvy z roku 1993 i to, že si vzájemně nebudeme bourat a odstraňovat pomníky?

V případě sochy maršála Koněva je potřeba uvést, že se jedná o českou sochu, která je v majetku pražské samosprávy. Samozřejmě je to socha, která má velkou symboliku, maršál Koněv byl velitelem sovětských vojsk, která osvobodila velkou část Československa včetně Prahy. Ale také byla instalována v roce 1980, dvanáct let po další okupaci naší země.

Symbolizuje i rok 1968, normalizaci a v neposlední řadě také potlačení maďarské revoluce v roce 1956. Jsem rád, že v pátek zahraniční výbor Sněmovny ve svém usnesení schválil kromě jiného to, že si Česká republika váží obětí všech vojáků, kteří se podíleli na osvobození Československa od nacistické okupace.

Nezpochybňujeme historii. Smlouva, kterou jsme Ruskem uzavřeli, samozřejmě očekává, že se budeme chovat důstojně vůči vojenským pomníkům. Ale nikde se nehovoří, kde tyto pomníky mají být umístěny. Opakovaně tedy ruské straně vysvětlujeme, že přemístěním sochy maršála Koněva nedochází k porušení našich závazků.

Na rozdíl od ministrů zahraničí se v posledních letech vídají český a ruský prezident. Miloš Zeman byl Vladimirem Putinem pozván na začátek května do Moskvy na slavnosti u příležitosti 75. výročí konce války. Máte už informace, zda se akce vzhledem k epidemii koronaviru uskuteční a Miloš Zeman do Ruska poletí?

Podle posledních informací, které mám, došlo k odložení oslav, nebo proběhnou v nějaké omezenější podobě. Takže účast zahraničních hostů se v tuto chvíli neočekává.

Pojďme k jiné mocnosti a další kauze. Česká televize odvysílala reportáž s blízkými zesnulého šéfa Senátu Jaroslava Kubery. Podle nich byl týden před smrtí ve stresu kvůli velkému tlaku Číny, aby nejel na zamýšlenou cestu na Tchaj-wan. V podstatě tam bylo naznačeno, že i to mohlo dopomoci k jeho infarktu. Co jste tomu říkal?

Především bych chtěl zdůraznit, že jsem si Jaroslava Kubery velmi vážil jako výrazného zkušeného politika se skvělým smyslem pro humor a schopností jednoduše pojmenovat složité problémy. Určitě ale nemohu komentovat okolnosti jeho smrti, chtěl bych ještě jednou vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině.

Je pravda, že pan předseda byl vystaven vyššímu tlaku právě kvůli jeho zájmu jet na Tchaj-wan. Ale také bych chtěl doplnit, že když jsme spolu tyto věci řešili, bral je s nadhledem. Podobný tlak je z čínské strany vyvíjen opakovaně, je to věc, která je pro čínskou stranu věcí zásadního charakteru. Dlouhodobě kritizují i mé kontakty s tchajwanskou stranou. Velmi mě mrzí okolnosti, za kterých nás Jaroslav Kubera opustil.

V Kuberově pozůstalosti byl objeven dopis z čínské ambasády s výčtem možných sankcí, který ho měl od cesty na Tchaj-wan odrazovat. Údajně si ho tam objednal hradní kancléř Vratislav Mynář. Připadá vám to standardní?

Samotný dokument rozhodně standardní není. Je to velmi netradiční materiál, nejednalo se o diplomatický dopis či nótu. Ani jazyk, který byl použit, není v diplomacii standardní. Z mého pohledu je nepochopitelné, proč čínská ambasáda nekomunikovala s panem předsedou napřímo. Přitom se pan velvyslanec Zhang potkal s panem Kuberou opakovaně na podzim loňského roku a také letos.

Informace k tomu mám jen z médií, ministerstvo zahraničí nebylo účastno této komunikace (mezi Mynářem a velvyslancem – pozn. red.), takže nemohu komentovat, zda to tak skutečně bylo. Myslím, že by Kancelář prezidenta republiky měla vysvětlit, proč šel tento dopis jejich prostřednictvím. I čínská ambasáda by měla přispět k vysvětlení tohoto dokumentu. Pro mě je to nestandardní a nešťastná situace.

Měl by podle vás jet na Tchaj-wan Kuberův nástupce v čele Senátu Miloš Vystrčil? Bylo by to z pohledu české diplomacie vůči Číně v pořádku?

Nemohu a nechci zakazovat parlamentářům jejich zahraniční cesty, to není v kompetenci ministerstva zahraničních věcí. Pokud se mě ptáte na to, jestli bych to doporučil, tak to doporučit nemohu. Cesta druhého nejvyššího ústavního činitele na Tchaj-wan by byla velmi nestandardní. S panem předsedou jsem o tom hovořil, příští týden budeme mít další schůzku. Ale rozhodnutí je nakonec skutečně na něm.