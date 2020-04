Ruská odveta. Moskva chce přejmenovat stanici metra Pražská na Koněvovu

11:00 , aktualizováno 11:00

Stanice moskevského metra Pražská by se mohla přejmenovat na Maršála Koněva. Navrhuje to rada při ruském ministerstvu obrany, podle níž by tento krok měl být odpovědí na odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze. Informovala o tom ruská armádní televize Zvezda.