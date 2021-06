Certifikáty o očkování budeme vydávat, ale nevím, jak dlouho, řekl Vojtěch

Poslanci projevili k návrhu zákona, který by potvrdil vydávání certifikátů o očkování, testech či prodělaném covidu dost velký odpor.

Ten zákon, kdyby si ho někdo přečetl, tak by jasně zjistil, že neomezuje žádná práva nikoho. V zákoně není jedno slovo, že by člověk byl nějak omezen na základě toho, že mu byl vydán certifikát. Zákon říká pouze to, že je nějaký certifikát, který prokazuje, že člověk je bezinfekční. To znamená, že prodělal onemocnění, je testován nebo prodělal očkování, a jak se k tomu certifikátu dostane. To je vše a to je něco, co potřebujeme, abychom mohli certifikáty vydávat. My teď sbíráme data o očkování, testování na základě mimořádného opatření, což není ideální stav. Není to řešení na delší dobu.

Neobáváte se, že budou nějaké problémy s cestováním?

Problémy nemohu vyloučit. To říkám zcela upřímně, protože právní základ, jak celý systém funguje, je postaven na dočasném, akutním řešení. Není postaven na základě zákona a je nejisté, není garance, že systém bude fungovat dlouhodobě. Doufám, že se to nestane. Vůbec nechápu tu debatu. Celou dobu se vyčítalo tomu, že to není podchyceno v zákoně, že ministerstvo vydává různá mimořádná opatření. A když si chceme to zákonné zmocnění dát, zákonné zmocnění pouze k tomu, že vydáváme osvědčení o tom, že je člověk očkován, testován nebo prodělal onemocnění, tak je to najednou problém.

Bude stát nadále vydávat certifikát o očkování, který si člověk od začátku června může stáhnout na ocko.uzis.cz?

To dále takto bude fungovat. Jediné, co nebude fungovat, protože to nikde není upraveno a chtěli jsme to upravit v zákoně, že tento certifikát vydá poskytovatel zdravotních služeb. To dnes nemáme nikde upraveno. tato povinnost neexistuje, takže pokud člověk nevyužije elektronickou možnost a chtěl by certifikát od svého praktického lékaře, tak ten praktický lékař mu ho vydat může, ale nemusí. Nemá nikde stanovenu tu povinnost, což může být třeba pro lidi staršího věku problematické.

Když člověk nebude chtít jet do Chorvatska, ale do některé jiné evropské země, bude mít šanci tam po 1. červenci jet, když to nebude země, se kterou má Česká republika bilaterální smlouvu?

V tuto chvíli, pokud se nic zásadního nestane, tak by to ohroženo býti nemělo, ale nedokážu garantovat, že za měsíc soud nerozhodne, že takto to nemůže probíhat a že bez zákonného zmocnění ten systém být nastaven nemůže. To říkám zcela odpovědně a proto jsem navrhoval zmocnění v zákoně tak, aby tam byla garance. Víme, jak soudy přistupují k mimořádným opatřením, jak je ruší, jak vykládají velice restriktivně pravomoci ministerstva zdravotnictví, pokud nejsou explicitně napsány v zákoně.

Proč nestačí nařízení Evropské unie, když jsou evropské normy nadřazeny českým?

Vysvětlím vám to jednoduše. To nařízení neříká nic o tom, jak se člověk k tomu certifikátu dostane. To nařízení říká, je to shoda států, že jsou nějaké covid pasy, ty covid pasy mají nějakou strukturu a hlavně jsou uznávány v rámci jednotlivých zemí Evropské unie a všechny je musí uznávat. To je vše, co říká to nařízení. Ale to nařízení neříká, jak ten konkrétní stát certifikáty má vydávat, na základě čeho má ověřovat, že jde skutečně o danou osobu, které se ten certifikát týká. Na základě čeho má sbírat data o tom, že člověk je očkován, testován nebo prodělal onemocnění. To je čistě na každém státu, jak to má upraveno.

Platnost certifikátů, které si již lidé stáhli, není ohrožena?

V tuto chvíli nikoli. A já pevně věřím, že nenastane nějaký problém, ale znovu říkám. Nemohu to garantovat.