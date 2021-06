Poslanci odmítli covid pas. Je nadbytečný, argumentují opoziční politici

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Proti zákonu lidé celý dem demonstrovali u Sněmovny. Evropský parlament zavedení covidových pasů jasnou většinou schválil.



„Cestovat lze i bez covid pasu,“ prohlásil šéf SPD Tomio Okamura. Opoziční hnutí SPD už ohlásilo, že bude přijetí novely blokovat. Diskriminuje podle něj lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. „Uděláme všechno pro to, aby zákon neprošel,“ řekl Okamura.

Každý z poslanců SPD je podle něj připraven vystoupit proti zákonu a využít přitom maximálně řečnickou dobu, i kdyby byla omezena doba pro vystoupení každého poslance. Okamuru anii předsedu poslaneckého klubu Radima Fialu Sněmovna při vystoupení omezit nemůže. „Z našeho pohledu je nadbytečný,“ řekl Fiala o covid pasu.

„Jsme zásadně proti této normě a nepodpoříme ani legislativní nouzi,“ řekl za hnutí STAN poslanec Petr Pávek. Nadbytečný je zákon i podle Pirátů, řekl poslanec Ondřej Profant.



Novelu zákona zavádějící covidové certifikáty označily za nadbytečnou i strany koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Stačí podle nich už schválený zákon o právu na digitální služby. „Nejsme v žádném případě bránit vydávání potvrzení, aby lidé mohli cestovat,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek.



Kaňkovský i KSČM bojují za to, aby lidem stačilo prokázat, že mají protilátky proti covidu

Poslanec KDU-ČSL a lékař Vít Kaňkovský před několika dny navrhl, aby se do zákona dostalo, aby u lidí by byla měřena i hladina protilátek na covid-19 a kdyby ji měli dostatečně vysokou, zprostilo by je to na nějaký čas povinnosti dělat antigenní či PCR testy. Ve středu ale řekl, že ministerstvo zdravotnictví o tom může rozhodnout i bez přijetí nového zákona.

„Je tu velká skupina lidí, kteří prošli covidem a mají protilátky,“ řekl poslanec KSČM Leo Luzar. Lidé, kteří protilátky mají, by se podle něj ani neměli očkovat. Na adresu zákona předloženého vládou řekl, že se vymýšlejí věcí, které nejsou potřebné.

Vojtěch varoval před vyjednáváním s každou evropskou zemí o cestování zvlášť

Prosadit rychlé přijetí zákona kvůli covid pasu, chce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Ten zákon je čistě technická norma,“ přesvědčoval poslance.

Nepovažuje za správné, aby Česká republika musela vyjednávat bilaterálně s každou zemí Evropské unie zvlášť o možnosti cestování.

Covid pas, o němž se v rámci Evropské unii hovoří spíš jako o digitálním zeleném certifikátu, aby nebyl zaměňován s cestovním pasem, má osvědčit, že člověk prodělal onemocnění covid-19, má negativní test nebo byl očkován proti tomuto onemocnění.



Od 1. června toto potvrzení, které si mohou lidé stáhnout na ocko.uzis.cz, umožňuje českým občanům cestovat do sedmi evropských zemí, čtyř sousedních plus Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Lidé mohou potvrzení použít i v České republice.

Vojtěch řekl, že nemůže zaručit, že potvrzení o očkování či očkování bude dlouhodobě fungovat. Řekl iDNES.cz, že když zákon neprojde, může být komplikovanější dostat se už v létě do dalších evropských zemí.