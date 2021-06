Poslanci mají jednat o covid pasech, které by umožnily cestování po EU

Covid pas, o němž se v rámci Evropské unii hovoří spíš jako o digitálním zeleném certifikátu, aby nebyl zaměňován s cestovním pasem, má osvědčit, že člověk prodělal onemocnění covid-19, má negativní test nebo byl očkován proti tomuto onemocnění.

Již od úterý 1. června si přitom mohou občané z portálu ocko.uzis.cz stáhnout nebo vytisknout při zadání rodného čísla a čísla občanského průkazu certifikát o očkování či negativním testu na covid-19. Česko se zatím na jeho uznávání dohodlo se sousedními státy (Rakouskem, Německem, Polskem a Slovenskem) plus s Maďarskem, Slovinskem a Chorvatskem.



Zákon zkoušel předložit již bývalý ministr Petr Arenberger, než vládu opustil, ale opozice zrychlené projednávání zákona nechtěla. Ministerstvo zdravotnictví připravilo upravenou verzi, která upravila především pasáže týkající se údajů přebíraných ze základních registrů.

„Budu navrhovat, aby to parlament schválil ve zrychleném režimu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Měření hladiny protilátek na covid-19?

Poslanec KDU-ČSL a lékař Vít Kaňkovský navrhl, aby se do zákona navíc dostalo, že u lidí by měla být měřena i hladina protilátek na covid-19 a kdyby ji měli dostatečně vysokou, zprostilo by je to na nějaký čas povinnosti dělat antigenní či PCR testy.



„My jsme přesvědčeni, že tam chybí ještě jedna důležitá modalita a to je vyšetření protilátek na covid-19, což je informace, že ten člověk prodělal onemocnění, ale může se to týkat osob, které prodělaly bezpříznakové onemocnění, ale přesto mají hladinu protilátek dostatečně vysokou, to znamená, že jsou po určitou dobu - tři, šest měsíců - chráněni před onemocněním,“ řekl iDNES.cz Kaňkovský.



Hladina protilátek u každého člověka by se podle něj měřila ve zdravotnických zařízeních. „Debata bude o potřebné hladině protilátek a o období, na jak dlouho by mu to dávalo dispens od povinných testů. V Rakousku to mají na tři měsíce v tuto chvíli,“ uvedl Kaňkovský.



Jednat se má i odškodnění protiprávně sterilizovaných žen či o dětských skupinách

Poslanci mají na programu také odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Předloha předpokládá vyplacení jednorázové částky 300 tisíc korun. Náhrada by mohla připadnout ženám, které sterilizaci podstoupily mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012. Pro sterilizaci se nemusely podle zdůvodnění rozhodnout svobodně, ale po přesvědčování nebo hrozbě odebrání dětí či dávek.

Dojít může i na schvalování předlohy o dětských skupinách, která předpokládá, že se přemění do několika let na jesle pro děti do tří let.