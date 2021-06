Česko už není pro Němce rizikové, od testů upouští i Francie

Vyřazení ze seznamu, na kterém je Česko od loňského září, znamená, že Německo po cestujících z Česka nebude vyžadovat karanténu. Již nyní bylo možné volně do Německa cestovat bez karantény a bez testů v rámci takzvaného malého pohraničního styku. Pobyt v Německu ale nesměl přesáhnout 24 hodin.

karanténu bude nyní možné nahradit dokladem o očkování, potvrzením o prodělání nemoci, nebo negativním testem. Pro lety do Německa nadále platí podmínka v podobě negativního testu před nástupem na palubu.

Pro plné rozvolnění cestovního režimu je nutné nejdříve počítat s desetidenním přechodným obdobím. Lhůta souvisí s tím, že při vstupu do Německa se musí každý řídit karanténními opatřeními podle toho, v jaké epidemické kategorii zemí v uplynulých deseti dnech pobýval.

Česko bude formálně do 5. června označováno jako riziková oblast. Přechodnému období se při cestě z Česka do Německa ale mohou vyhnout ti, kteří v Česku nepobývali před 6. červnem a zároveň nebyli v jiné rizikové oblasti.

Seznam rizikových zemí O seznamu rozhodují společně německá ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví.

Za epidemicky rizikovou Německo považuje zemi, kde je sedmidenní průměr nových případů na 100 000 obyvatel vyšší než 50. V Česku je nyní tato hodnota 24.

Německo zároveň před vyřazením ze seznamu zohledňuje to, aby průměr v dané zemi byl pod padesátkou dlouhodobě, zpravidla se počítá se dvěma týdny. I to Česko splnilo.

To, že pro cesty do Německa nebudou potřebné testy, ale neznamená, že Češi se bez nich v sousední zemi zcela obejdou. Pro ubytování v hotelech či penzionech nebo pro návštěvu restaurací a hospod je nezbytný negativní rozbor, doklad o očkování, nebo potvrzení o prodělání nemoci.

Na seznam Německo zařadilo celou Českou republiku loni 25. září, později hodnocení zpřísnilo na vysoce rizikovou oblast a v únoru i na oblast s mutacemi koronaviru. Situace se začala lepšit na konci března, kdy se ČR vrátila do kategorie vysoce rizikové. Jen rizikové je Česko pro Němce od května.

Německo ze seznamu rizikových oblastí v Evropě vyřazuje s výjimkou Tyrolska a Vorarlberska také Rakousko, několik švýcarských kantonů, Itálii, francouzskou Korsiku, několik oblastí v Chorvatsku a Vatikán.

Berlín zároveň zlepšil hodnocení Litvy, Švédska, Turecka a dvou norských provincií, které od neděle nebude považovat za vysoce rizikové, ale jen za rizikové. Na seznam oblastí s mutacemi koronaviru nově Německo zařazuje Uruguay, což prakticky znemožňuje cestování do tohoto jihoamerického státu.

Do Francie bez PCR testu

Podmínky se mění také pro vstup do Francie. V současnosti musí lidé cestující do země předložit PCR test, který nesmí být starší 72 hodin. Tato povinnost nyní odpadne pro plně očkované. Konkrétně se to týká lidí, kteří mají alespoň dva týdny po druhé dávce vakcín Pfizer/BioNTech, AstraZeneca nebo Moderna.

U jednodávkové očkovací látky Johnson&Johnson bude vyžadován čtyřtýdenní časový odstup od jejího podání. Jiné vakcíny francouzské úřady neuznávají.



Povinnost PCR testu odpadá také pro očkované cestující z Austrálie, Japonska a Izraele. Nadále ho naopak budou potřebovat lidé, kteří přijíždějí z Británie nebo Spojených států.

Francie patřila mezi země nejhůře zasažené koronavirovou pandemií. Mezitím se ale situace výrazně zlepšila a na 40 procent obyvatel země už dostalo alespoň jednu dávku proticovidové vakcíny.