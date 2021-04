Už za dva měsíce vypukne naplno prázdninová sezona a stovky tisíc Čechů se vydají na dovolenou. Podle průzkumu agentury STEM to bude každý pátý obyvatel země. K vycestování budou potřebovat takzvaný covid pas, kterým prokážou například to, že byli očkováni nebo že absolvovali test s negativním výsledkem. Pas by měl fungovat v rámci celé Evropy od 1. července. Ale připravuje se také plán B.