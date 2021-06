Očkovací portál má další potíž. Nemusí ukázat certifikát o testech na covid

Na redakci iDNES.cz se v pátek ráno obrátila čtenářka Dominika, která pro cestu do zahraničí potřebuje certifikát o negativním testu v angličtině. Stáhnout si ho měla právě na nově spuštěném portálu.

„V sobotu dopoledne odlétáme do Španělska, kam potřebujeme certifikát v angličtině o tom, že nám vyšel PCR negativně. Ve čtvrtek odpoledne jsme dostali výsledek testu, ale na tom ÚZISu jsme žádný certifikát neměli. A nemáme ho tam ani v pátek dopoledne, tedy 24 hodin před odletem,“ uvedla čtenářka Dominika.

Záleží, jak data odešelou odběrová centra

Ta zároveň upozornila, že bez certifikátu nemohou na dovolenou odcestovat. „Což už jsou docela nervy. Přítel zavolal na korona linku 1221. Tam mu přiznali, že jim ten systém blbne a že se máme obrátit na testovací místo, kde nám ten certifikát vystaví,“ popsala čtenářka.

Její přítel tedy zavolal do odběrového centra, kde testy podstoupili, zda jim anglický certifikát na cestu vydají. „Řekli, že to nemůžou udělat, protože takovou službu nenabízí. Přítel se nenechal odbýt a ptal se jich, co teda máme dělat, jestli máme dovolenou zrušit nebo jak máme to potvrzení v angličtině získat, když nám ho nechtějí dát oni, a ÚZISu to nefunguje. A jenom díky tomu, že se nenechal odbýt, tak nám to za pár vteřin najednou poslali z toho odběrového centra,“ dodala čtenářka.

SMS z linky 1221, kterou obdržela čtenářka Dominika. | foto: Čtenářka Dominika

Redakce iDNES.cz se na problém dotázala i Národní agentury pro komunikační a informační technologie. „Je možné, že to tam někdo najde a někdo ne,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí NAKIT Lukáš Trnka.



Ten lidem doporučil, když nemají certifikát v systému, aby to prostě zkusili. „Kolegové na tom opakovaně pracují, tak by se certifikáty zobrazovaly, mohlo by to být odpoledne nebo za hodinu. Věřím, že to bude fungovat bez problémů v řádu hodin, maximálně dní,“ uvedl dále Trnka.

Podle něj evropské certifikáty budou země vyžadovat reálně až od 1. července. Tudíž by je jednotlivé země zatím vyžadovat neměly.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla pro iDNES.cz řekl, že závisí i na odesílání dat z laboratoří. „Ta to musí poslat do centrálního systému, ze kterého taháme data. Ony to většinou posílají okamžitě, ale neumím říct, kde je ten certifikát a proč tam není. Já se teď přihlásil a vidím tam všechno,“ podotkl Dzurilla, který v případě problémů lidem doporučil volat na linku 1221 či přímo na ÚZIS.



„Samozřejmě se může stát, že ještě některé chyby řešíme, proč se něco nezobrazilo, ale portál funguje,“ dodal.

Problémy byly i s QR kódem

Jenže problém není jen vystavování certifikátu k testům. Redakce iDNES.cz již v týdnu upozornila na nefunkční QR kód, který je součástí očkovacího certifikátu. Kód ovšem nikam nevede.

„Momentálně z fotoaparátu telefonu QR kód skutečně nikam neodkazuje, ale je tam dlouhý řetězec informací. Tedy data v QR kódech jsou, ale nahrát a propsat půjdou až do aplikace, kterou plánujeme spustit v druhé polovině června. Kód je třeba nahrát přímo do aplikace, proběhlo už několik testů, do kterých se zapojilo přes 10 zemí,“ vysvětlil již v v týdnu Dzurilla.



S certifikátem a uloženým QR kódem v aplikaci by se podle Dzurilly mělo dát cestovat v rámci Evropy od 1. července. Nyní to jde jen na základě bilaterálních dohod do sedmi zemí.