Pět let dělal opak, rozzlobil Babiš opozici slovy o malém, levném státu

„Vláda s komunisty, socialistická politika, zvětšující se stát, rostoucí výdaje státního rozpočtu, nové regulace, předpisy, kontroly, omezování aktivních lidí. to je bilance hnutí ANO ve vládě. To jsou fakta, řeči Andreje Babiše jsou jen prázdná slova,“ glosoval Fiala Babišova slova na volebním sněmu ANO.



„Nadále budeme dělat vše pro to, abychom zjednodušili život živnostníků i podnikatelů, čemuž mimo jiné pomůže důraz, který klademe na digitalizaci a zjednodušení státní správy. Prostě malý a levný stát, který nikoho neotravuje. Stát se musí umět vžít do toho malého živnostníka. Musí vědět, co ho trápí a co on potřebuje,“ prohlásil Babiš ve svém projevu.



Jekyll a Hyde v hnutí ANO, míní Skopeček

„Z Andreje Babiše se stal politický Jekyll a Hyde. Jedna jeho rádoby přívětivá tvář vystupuje na stranických akcích, kde slibuje úlevy živnostníkům a nízké daně. Druhá jeho tvář řadí ve vládě a ve Sněmovně, kde rozšiřuje EET, ruší karenční dobu a hlasuje proti zrušení superhrubé mzdy,“ reagoval na premiéra ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

„Toto chce skutečně odvahu: po letech šikany malých živnostníků - kontrolní hlášení, EET a zvyšování počtů úředníků - tvrdit, že chce malý stát! Sází na ztrátu paměti nás všech?“ kritizoval Babiše za jeho slib malého, levného státu předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Jím budovaný stát není malý, levný a už vůbec se nedá říct, že by nikoho neotravoval. Může Babišovi mu po tom všem ještě někdo věřit?“ glosovala sněm ANO na Twitteru místopředsedkyně hnutí STAN, poslankyně Věra Kovářová.



Marketing tuhle zemi jednou zničí, napsal Jurečka

Malý, levný stát Babišovi nevěří ani první místopředseda lidovců Marian Jurečka. „Ono mu v tom někdo pět let bránil? Ten marketing tuhle zemi jednou s takovými lidmi zničí. Něco jiného pět let Andrej Babiš dělal a něco jiného říká. Bude super až přejde od slov k výsledkům,“ míní Jurečka.

Europoslanec Petr Ježek, který byl před pěti lety zvolen za Babišovo ANO, ale pak se s ním rozešel a bude spolu s Pavlem Teličkou kandidovat za novou stranu Hlas, glosoval sněm ANO na Twitteru slovy: „Jak chutná moc“ Všiml si také Babišových slov k eurovolbám, že v nich nesmějí uspět vítači ani kývači. „Mirek Topolánek se prezidentem nestal. Ale státnický slogan jeho kampaně „Ani vítač, ani kývač“ žije dál, převzal ho předseda vlády,“ napsal Ježek.