ANO zvolí nové vedení. Premiér Babiš naznačí směr, jímž chce teď jít

Sněm hnutí ANO se schází v době, kdy ministryně financí Alena Schillerová avizovala zpomalení tempa ekonomického růstu a nutnost hledání úspor, aby se podařilo i v roce 2020 udržet schodek státního rozpočtu do 40 miliard korun. Babiš i Schillerová v této souvislosti mluví o nutnosti snížení počtu státních zaměstnanců s výjimkou učitelů a příslušníků ozbrojených složek o deset procent.



Menšinové vládě ANO a ČSSD zajišťuje většinu ve Sněmovně tolerance od komunistů, kteří si kladou různé podmínky - například zdanění finančních náhrad církvím - což Babišovu vládu posouvá více doleva.

Šéf ANO přitom dlouhodobě opakuje, že jeho hnutí není jen pro levicové voliče, ale pro všechny. Na nedávné ideové konferenci ANO v Ostravě Babišovo hnutí přišlo s tím, že chce zavést pro nejmenší podnikatele možnost úhrady daně a zdravotních a sociálních odvodů jednou pevnou částkou, čímž chce více oslovit i pravicověji orientované voliče.

Na předsedu byl nominován pouze Babiš. I Faltýnek má podporu většiny krajských sněmů pro obhajobu pozici prvního místopředsedy hnutí a podpořil ho i Babiš. Na základě nominací krajů by se o post měli ucházet také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Ten se však kandidatury možná vzdá, neboť Faltýnek se těší větší podpoře krajů.

Vokřál by rád obhájil post řadového místopředsedy. Kromě něj na tuto pozici kraje nejčastěji nominovaly ministra životního prostředí a vicepremiéra Richarda Brabce, předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a Jermanovou. V nominacích se ojediněle objevili také ostravský primátor Tomáš Macura, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nebo šéf pražského ANO Jan Říčař.



ANO bude jednat také o kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu. Poté, co se s ANO rozešli europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek, kteří půjdou do voleb s novou vlastní stranou Hlas, Babiš do čela kandidátky podpořil europoslankyni Ditu Charanzovou.