Charanzová vede ANO do voleb. Nesmí je ovládnout vítači a kývači, řekl Babiš

Aktualizujeme 10:00 , aktualizováno 10:00

Hnutí ANO povede do voleb do Evropského parlamentu současná europoslankyně Dita Charanzová. Na volebním sněmu vládního hnutí to oznámil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Ještě před začátkem sněmu o tom podle něj rozhodlo užší vedení hnutí. ANO oznámilo oficiálně jméno svého lídra jako jedna z posledních parlamentních stran, tají ho SPD.