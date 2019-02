Bude nadále druhým mužem ANO? V Rozstřelu odpoví Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek je v hnutí ANO od jeho vzniku, od roku 2015 je prvním místopředsedou. Do Poslanecké sněmovny se dostal jako jednička kandidátky ANO v Olomouckém kraji v roce 2013 a záhy se stal předsedou poslaneckého klubu hnutí.

Funkci prvního místopředsedy obhájil již jednou na sněmu v roce 2017. Ve stejném roce také požádala policie Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání společně s Andrejem Babišem k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Faltýnek byl podezřelý z účasti na dotačním podvodu a poslanci policejní žádosti vyhověli. Jeho stíhání však bylo v roce 2018 zrušeno.

Hnutí ANO není Faltýnkovo první politické angažmá. V roce 1990 byl zakládajícím členem Zemědělské strany a po jejím zániku vstoupil do ČSSD, ve které byl až do roku 2012, kdy vzniklo ANO. Byl také zastupitelem Olomouckého kraje a od roku 1994 do roku 2018 byl zastupitelem v Prostějově.

Své zkušenosti s komunální politikou uvádní také jako důvod, proč chtěl vstoupit do vysoké politiky. „Na komunální úrovni jsem v politice působil víc než dvacet let. Vím, jak to v politice chodí, a vím, že by se v ní mělo používat víc zdravého selského rozumu,“ píše na stránkách hnutí.

Faltýnek se také opakovaně vyjádřil, že podle něj premiér Andrej Babiš není v žádném střetu zájmů v souvislosti se společností Agrofert, kterou Babiš vložil do svěřenského fondu. V rozhovoru pro MF Dnes připustil, že pokud by Babiš v politice skončil, tak by nejspíš odešel také.

Faltýnek vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Před rokem 1989 pracoval jako agronom zemědělského družstva Lešany, poté byl na různých manažerských postech. Od roku 2001 pracoval ve společnosti Agrofert, kde je od roku 2007 členem představenstva.