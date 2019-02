Ve vládě plníme spíš program ČSSD, kritizuje kandidát do vedení ANO Macura

Budete teď na sněmu kandidovat i na místopředsedu hnutí, nebo vám postačí dostat se do širšího vedení ANO?

Dostal jsem nominaci na místopředsedu, tak předpokládám, že jí dostojím a o tu pozici se přihlásím.

Pokud uspějete, chtěl byste hnutí ANO nějak změnit?

Moje motivace je trojí. Jednak bych chtěl promítnout volební úspěch Ostravy a Moravskoslezského kraje do vedení hnutí, kde jsme dlouho nikoho neměli, přitom dosahujeme celorepublikově nejlepších výsledků. Zadruhé by bylo dobře, kdyby ve vedení bylo víc silnějších hlasů z komunální politiky, teď tam v podstatě je jen Petr Vokřál, s kterým si dobře rozumíme. Třetí, pro mě nejdůležitější důvod je, že bych tam opravdu rád promítl svoje postoje.

Jaké?

Že hnutí ukročilo vlevo možná víc, než by bylo zdrávo. Chtěl bych být jedním z těch hlasů, které by provedly korekci směřování hnutí.

Nebude to poté, co jste šli do vlády s ČSSD za podpory KSČM, předem prohraný boj?

Nemyslím si to. Před třemi týdny jsme u nás v Ostravě měli ideovou konferenci, kterou jsme iniciovali s Petrem Vokřálem, dostali jsme k tomu mandát od pana předsedy i celého hnutí a ty věci jsme si dost vyříkávali. Pochopil jsem to tak, že už je třeba skončit se sociálními dárky a zaměřit se na to, co reálně vytváří hodnoty této společnosti a z čeho pak mohou těžit všichni.

Takže proto najednou konec obědů pro děti zdarma, které ještě nedávno ANO prosazovalo?

Bavili jsme se o tom poměrně otevřeně. A já jsem panu předsedovi říkal vlastní příklad, kdy moje děti nechtějí chodit do jídelny, protože jim tam nechutná. Takže bychom se možná spíš než na to, aby to bylo zdarma, měli zaměřit na zvýšení kvality stravování. Ale to je jen detail. Celkově je třeba vrátit se k tomu, co jsme deklarovali, když hnutí vznikalo. Že chceme mít štíhlý stát bez zbytečných agend. Že chceme podporovat podnikání, inovace, vzdělání a snižovat daně… Není to žádný marketingový tah, chceme ve vztahu k živnostníkům a podnikatelům opravdu dát najevo, že nepřicházíme jen s EET a regulacemi, ale chceme jim také něco dát.

To vám ale Andrej Babiš moc neulehčil, když už začal mluvit o zvyšování některých daní.

Abychom si rozuměli, pan předseda mluví o zvyšování spotřebních daní na alkohol, cigarety nebo benzin, což mě netrápí, protože jde o spotřebu, kterou lze cenově regulovat. Pokud ale k tomu budu mít prostor, budu opravdu velmi usilovat o to, abychom snižovali přímé daně, jejichž výše mnohdy až demotivuje lidi k práci a podnikání. Speciálně daň z příjmu by potřebovala snížit. Náš koaliční partner ve vládě tu a tam vytahuje myšlenku jakýchsi sektorových daní, což je vlastně zástěrka za to, že by některým oborům rád zvýšil daně, mluví se třeba o bankách – to podle mě není cesta.

ANO plní volební program ČSSD

Teď mluvíte proti programu stran, jejichž hlasy drží vaši vládu. Půjde to vůbec?

To ukáže čas. Nad složením koalice a zejména tím tolerančním patentem ze strany KSČM rozhodně nejásám, byl bych radši za jinou sestavu. Nevím, co se podaří v tomto volebním období udělat, ale mám bohužel pocit, že jsme až dosud plnili volební program někoho jiného.

Takže ANO zatím ve vládě plní volební program ČSSD?

Karenční doba, zvyšování minimální mzdy a další návrhy, s kterými přichází ČSSD, není nic, co bychom bývali chtěli dělat.

Nemáte obavy, že vám to voliči nebudou věřit? Zvlášť když Andrej Babiš několikrát něco vyhlásil – jako třeba vzpomínané obědy zdarma nebo zrušení superhrubé mzdy – a pak to odložil nebo si to úplně rozmyslel?

Právě zrušení superhrubé mzdy by ve svém důsledku vedlo ke snížení daně z příjmu. Samotného mě zamrzelo, že se to opět oddálí až někam za rok 2020. Souhlasím s vámi, že na tom jsme měli trvat. Ale paní Schillerová drží státní kasu dobře a má nepochybně dobře spočítané, že nelze v jednu chvíli zrušit superhrubou daň a současně navýšit různé sociální výdaje.

Teď se ale ekonomice stále ještě daří. Kdy jindy, když ne teď?

Rozumím, ale navyšovat deficit státního rozpočtu by zkrátka bylo špatně. Dobrým závěrem budiž aspoň to, že jsme si minimálně na ideové konferenci řekli, že už žádný prostor pro ty sociální dárky není – a já věřím, že si za tím budeme stát.

Co vůbec očekáváte od nadcházejícího volebního sněmu ANO? Stihnete tam kromě volby nového vedení něco víc?

Věřím, že se tam zrovna o tom směřování politiky bavit budeme, sám vystoupím s výtahem z naší ideové konference, delegátům sněmu předložíme teze a byl bych rád, kdyby byly schváleny.

Sněm je jen jednodenní, bude na detailnější debatu vůbec čas?

Volba vedení je až odpoledne, takže doufám, že dopoledne na to čas bude. Také bych byl radši, kdyby sněm byl dvoudenní jako dřív.

Proč jste ho zkrátili?

Pan předseda jede v sobotu na jednu bezpečnostní konferenci, ale při dobré organizaci to za den stihneme.

„Potřebujeme lidi s vlastním názorem“

Není chyba, že se za těch osm let fungování hnutí nepodařilo najít nikoho, kdo by byl schopen se postavit Andreji Babišovi?



Jakkoli ctím politickou soutěž a pluralitu názorů, tak v tomto konkrétním případě si myslím, že doba, aby pan Babiš opustil pozici předsedy, ještě nenazrála. V hnutí má mimořádnou podporu a stavět nějakého protikandidáta, aby dělal stafáž, nemá cenu.

Nemyslel jsem kandidáta naoko. Spíš to, jestli není chyba, že se ani nerýsuje nikdo, o kom by se dalo říct: až Babiš skončí, ten to může převzít.

To je druhá věc a opravdu se o tom musíme začít bavit, sám pan Babiš konečně taky opakovaně řekl, že nebude předsedou hnutí navždy. Je třeba, aby u nás vyrostli lidé, kteří mají svůj názor a nejsou jen pomocníci pana Babiše.

Zrovna vy jste jeden z těch, kteří už za sebou v politice výsledky mají. Troufl byste si na to?

Abych byl upřímný, není to můj dream job. Moje hlavní motivace, proč jsem šel do politiky, je Ostrava, což je město, které miluji a chci mu pomoci. I proto jsem vždycky odmítl všechny nominace jak na kraj, tak do parlamentu. A nic takového ani neplánuji. Samozřejmě tím, že jsem přijal nominaci na místopředsedu, se ale k určité spoluodpovědnosti za politiku hnutí chci přihlásit.

Varianta, že vás časem uvidíme v celostátní politice, třeba ve vládě nebo ve Sněmovně, tedy je?

Snažím se být konzistentní v tom, že nechci být v politice dlouho. Osobně to mám nastaveno tak, že bych po tomto volebním období chtěl odejít z praktické politiky.

Takže po roce 2022 skončíte?

Ano, tak to mám nastaveno. Chci se vrátit k normálnímu životu.

Co pro vás znamená normální život?

Mám za sebou víc jak dvacetiletou dráhu v byznysu a rád bych se k něčemu podobnému vrátil. Nechtěl bych být politikem po zbytek života, je fakt, že čím déle v tom prostředí jste, chtě nechtě ztrácíte kontakt s normálním životem. Těch příkladů máme ve Sněmovně hodně a já bych nechtěl být jedním z nich.