Progresivní daně a sektorovou daň nemůže Babiš odbýt jedním ne, říká Hašek

Platforma vznikla před rokem, a přestože ji vytvořili lidé, kteří v tu chvíli netvořili hlavní proud ve straně, byla velmi efektivní. Představila se těsně před volbou hlavy státu a podpořila znovuzvolení Miloše Zemana na Hrad. Usilovala také změny ve vedení ČSSD a k nim také došlo, když skončil expremiér Bohuslav Sobotka. Platforma Zachraňme ČSSD však pokračuje dál ve své činnosti a smysl vidí v nastolování programových priorit strany.

„Je důležité, aby sociální demokracie neopouštěla taková témata jako daňová solidarita, jako je progresivní zdanění fyzických a právnických osob. Zcela stojíme za návrhem zavedení sektorové daně. Je třeba bránit velkému vývozu kapitálu. 300 až 500 miliard korun z České republiky ročně odplyne a tyhle peníze by tu měly zůstat a pomoci české ekonomice,“ uvedl Hašek.

Sociální demokracie má podle platformy usilovat o nižší DPH na potraviny a lidé z platformy požadují, aby ČSSD přišla i s balíčkem na ochranu seniorů. K platformě se hlásí třeba také bývalý ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, který radí i současné ministryni Janě Maláčové.

Už příští týden uspořádá platforma Zachraňme ČSSD programový kulatý stůl s ministry vlády České republiky, kam pozvala i Idealisty, Mladé sociální demokraty a Oranžový klub, tedy sdružení blízké sociální demokracii.



„Příliš dlouho se ČSSD věnovala sama sobě, ne voličům a svému programu. Sociální dávky by měly být zcela mimořádným prostředkem ve zcela mimořádné situaci. Sociální dávka by neměla vytvářet závislost na té dávce, ale pomoci, aby se člověk vrátil do normálního života,“ řekla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

„Přijde hospodářská krize, už teď premiér dopředu avizuje, že je zřejmé, že budou nižší příjmy ve státním rozpočtu a bude třeba to nějak řešit v celém systému veřejných rozpočtů. Jestli máme být autentickou levicí a já tvrdím, že ano, to je teď naše role, tak to musí být sociální demokracie, která začne znovu nastolovat témata progresivního zdanění fyzických osob, právnických osob, zavedení sektorové daně,“ říká Hašek.



Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová z ANO ohlásili před pár dny, že počítají se škrtem deseti procent státních zaměstnanců, což se nemá týkat učitelů a příslušníků bezpečnostních složek.

„Debaty o úsporách ano, ty jsou žádoucí, ale pokud mají být plošné škrty, potřebuji vědět, které činnosti nemáme vykonávat,“ reagovala pro iDNES.cz ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. A šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček zadal všem ministrům za sociální demokracii, aby zpracovali analýzu dopadů takového řešení, s nímž přišli Babiš a Schillerová.



Platforma Zachraňme ČSSD říká, že odpovědí sociální demokracie musí být nastolení témat, které Babiš už při sestavování koalice odmítl.

„Chceme, aby sociální demokracie byla autentickou levicí, aby dál prosazovala solidaritu,“ řekl k tomu Hašek. „Nečekejte že budeme podrážet nohy vlastním ministrům. Budeme na sjezdu podporovat lidi, kteří budou zastávat podobné postoje jako platforma. ČSSD potřebuje názorově pluralitní vedení, které povede o věcech debatu a až debata skončí a zvítězí nějaký názor, tak se bude držet,“ řekl Hašek před blížícím se sjezdem strany.

Sám se ještě nerozhodl, zda zkusí na sjezdu kandidovat, ale má jasno, kdo musí ve vedení strany být. „Někdo, kdo bude představovat priority autentické levice. A nemusí to být ani ze sta procent, třeba z padesáti. Jsem i pro, ať je tam i zástupce nebo zástupci s liberálním pohledem, ať jsou tam ty proudy všechny,“ prohlásil bývalý jihomoravský hejtman a exmístopředseda ČSSD Michal Hašek, který nyní na radí ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi. Hamáček, jehož zvolení Hašek podpořil, zase bývalého vysokého funkcionáře strany navrhl do Legislativní rady vlády.