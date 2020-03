Omezení potrvají nejméně do půlky dubna. Hranice budou zavřené měsíce

Lidé se musí připravit na to, že Velikonoce budou letos podstatně jiné, než obvykle. Ministr Vojtěch řekl, že je nutné se vyhnout tomu, aby se lidé scházeli na hromadných akcích, což je během těchto svátků obvyklé.

Šéf krizového štábu Roman Prymula řekl, že v Česku již nestoupá exponenciálně počet nakažených lidí. Zavedená opatření jsou tedy podle něj fungují dobře a lze očekávat, že právě zhruba v polovině dubna by se mohly restriktivní opatření uvolňovat.

Cílem je, aby se počet nakažených zastavit na maximálně 10 tisících nakažených lidí. Poté, by již neměli pacienti s koronavirem přibývat. Prymula dříve zmiňoval, že lze očekávat až 15 tisíc nakažených. Uvedl také, že nebude navrhovat, aby vláda zavedla zákaz vycházení.

„Zákaz vycházení není na pořadu dne,“ řekl. K takovému opatření by uvažoval, pokud by se počet nakažených stoupl na 10 tisíc. Vysvětlil, že takový zákaz by na 14 dní znamenal i zrušení městské hromadné dopravy, lidé by ani nechodili do práce.

Na programu pondělního jednání vlády bude podle Prymuly otázka pendlerů. „Já osobně budu pro uzavření hranic i pro ně,“ řekl. Ministr Vojtěch poznamenal, že se mezi nimi objevily případy nákazy koronavirem.

Ministr Vojtěch uvedl, že jako poslední se budou opět otevírat školy. Nejspíše k tomu dojde až na přelomu května a června. Prymula zmínil, že výuka by se poté mohla protáhnout i přes část letních prázdnin. Důležité je podle něj také, aby proběhly maturitní zkoušky. „To by proběhnout mělo, ostatní je věc diskuse,“ řekl.