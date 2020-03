Šije celá SAPA, žádný Vietnamec není nakažený, říká starosta Vestce u Prahy

Členové vietnamské komunity se zachovali podobně, jako jejich krajané z jiných koutů republiky – ukázali ohromnou solidaritu. „Žije tu 22 procent Vietnamců, jsme jediná obec s národnostní menšinou. A já jsem na ně opravdu hrdý,“ říká starosta Tibor Švec, jehož obec díky spolupráci s Vietnamci momentálně doručuje roušky do schránek všech občanů třítisícového Vestce.

Jak vás celá akce s šitím roušek napadla?

Věděl jsem, že Vietnamci mají šicí stroje na opravu oděvů. Tak jsem je plánoval oslovit, ale oni se sami ozvali den dopředu. Jsou neskuteční. Denně dodávají desítky, teď už vlastně stovky roušek a budou šít až do konce té krize.

Podílí se na šití nedaleká vietnamská tržnice SAPA?

Roušky pro nás šijí lidé ze Sdružené vietnamské komunity Vestec a Jesenice, ale samozřejmě drtivá většina z nich za normálních okolností podniká v SAPě.

Pomůže to zlepšit kontroverzní pověst tohoto místa?

Víte, Vietnamci u nás mají nějakou historii nekalých činností, a tak podobně, ale současnost už je opravdu jiná. Já doufám, že se ten český pohled na vietnamskou komunitu díky současné situaci vylepší. Předsudky, které k Vietnamcům stále někteří Češi mají, jsou neférové. Oni jsou opravdu jiní, než si myslíme. My ve Vestci jsme jediná obec s uznanou národnostní menšinou - jsem starostou 22 procent Vietnamců, tu komunitu znám, navštěvuji ji, vím, co je to za lidi. A jsem teď na ně opravdu hrdý.

Vietnamská komunita celkově neskutečně pomáhá po celé republice, těch příkladů je hrozně moc, čím to podle vás je?

Oni jsou prostě takoví. Nezištně pomáhají. Věřte, že je Češi ještě prostě stále tak dobře neznají.

Byli první, kdo začali nosit na veřejnosti roušky. Proč jsou takhle opatrní?

Každý, kdo navštívil Vietnam, to pochopí a vidí. Oni se prostě dlouhá léta bojí nemocí. Měli tam epidemii žloutenky, horečky dengue, jsou celkově strašně opatrní. Mají to v sobě.

Nepředpokládám, že je nějaký Vietnamec v Česku nakažený.

Ne, nikdo z nich není nakažený. Podívejte se na statistiky WHO, jak celou epidemii koronaviru Vietnam zvládá. Dokonce měli 22 dní v kuse bez jediného nakaženého, dokud jsme jim to tam zase nezatáhli z Evropy.