Hamáček chce zakázat výjezdy pendlerům, v pondělí to projedná vláda

Podle Jana Hamáčka o tom, zda jsou cesty pendlerů za hranice ještě z hlediska šíření koronaviru snesitelné, musí rozhodnout šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.



Podle Hamáčka není rozhodnutí o zákazu dojíždění pendlerů na něm, nicméně on by osobně jejich jízdy zakázal. „Chápu, že lidé mají hypotéky, živí rodiny. Pro mne už je ale to riziko příliš veliké,“ sdělil.



Pro zákaz dojíždění pendlerů za prací je i Prymula, vedly ho k tomu i zkušenosti hejtmanů, s nimiž mluvil. „Ukazuje se, že to riziko pendlerů je opravdu vysoké. V jednom z regionů bylo deset procent pendlerů nemocných,“ konstatoval v České televizi.

Pro pendlery začala platit o půlnoci na sobotu přísnější pravidla. Přes hranice smějí pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem.