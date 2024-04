K zápisu do první třídy míří další silný ročník. Míst je dost, problém je lokalita

„Máme základku pár metrů od domu, kam chodí i naše sousedka, dceřina velká kamaráda. V loňském roce se její rodiče strachovali, aby nemusela do školy dojíždět někam daleko, nakonec se ale dostala. Doufám, že my to letos budeme mít klidnější a holky budou ideálně na škole spolu,“ strachuje se otec šestileté Aničky z pražských Vinohrad.

Kapacita by neměla být problém. „V tuto chvíli předpokládáme, že v nadcházejícím školním roce bude v deseti školách otevřeno celkem dvacet prvních tříd s celkovou kapacitou 481 žáků, mělo by to bez problému stačit,“ řekla iDNES.cz mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.