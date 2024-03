Zájem o soukromé základní školy roste. Učitelů mají dost, problém je ale místo

V září roku 2023 nastoupilo do škol téměř 120 tisíc prvňáků, tedy nejvíce za posledních deset let. Na základě údajů o počtu narozených dětí a odhadů zřizovatelů by letos měl být počet prvňáčků zhruba stejný. Státní základní školy ale praskají ve švech a kvůli rozpočtu nedokážou tolik dětí přijmout. Pomoci by mohly soukromé školy neziskových organizací.

„Máme dostatek učitelů a dalšího personálu, abychom otevřeli minimálně ještě jednu první třídu a navíc i šestou a sedmou třídu, bohužel nám ale chybí prostor,“ říká jednatelka Základní školy Petrklíč v Praze Natálie Padevětová. Už teď, měsíc před zápisem, má o místo v první třídě zájem více než 20 rodičů jen z řad klientů přidružené školky.

Poptávka je obrovská. „Řešíme velký tlak na první třídu, už teď bychom mohli naplnit dvě třídy po 10 dětech, plus na schůzce pro zájemce o první třídu jsme měli přes 30 rodičů. To znamená, že kdyby nás doplnili klienti zvenku, tak máme teď úplně v pohodě naplněné dvě první třídy, ale prostor chybí“ stěžuje si Padevětová.

Škola se snaží učit, kde se dá. „Díky spolupráci s MČ Praha 16 jsme získali možnost pronájmu prostor od magistrátu. Čeká nás tam ale ještě hodně práce,“ říká jednatelka.

Pokud byste nemohli najít místo pro dítě ve škole, jak byste situaci řešili? Dalším hledáním 33 %(29 hlasů) Soukromou školou 67 %(59 hlasů)

Září bude pro školu zřejmě krušné. „Budeme to opět jako každý rok řešit, tentokrát bude potřeba pracovat v tom novém prostoru na nějaké rychlé rekonstrukci. Jsme na začátku, to znamená, že jsme pod velkým tlakem, ale s městem jednáme intenzivně, snažíme se to posouvat. Doufám, že budeme moci přijmout co nejvíce dětí“ vysvětluje.

Ředitel Základní školy Radotín v blízkosti Petrklíče Jiří Kovařík předpokládá, že jeho škola nápor prvňáků zvládne. „Máme připravené čtyři třídy a čtyři učitelky, je to akorát pro asi sto dětí, které v září čekáme. Samozřejmě ale přijmeme pouze děti z Radotína, ostatní mají smůlu,“ řekl.

Méně optimistický je ředitel ZŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory Pavel Balda. „Jedna věc jsou prostory, které se nám konečně podařilo zrekonstruovat. Teď nám zavařil rozpočet, nemáme dost peněz na úvazky a je možné, že personálně nedokážeme první třídy zajistit, snažíme se něco vymyslet,“ vysvětlil s tím, že soukromé vzdělávání je dobrou alternativou pro rodiče, které chtějí své dítě vzdělávat jinak, než nabízí veřejné školství, nemělo by ale být jedinou jinou možností, než škola, která nedokáže děti přijmout.

Rodičů, kteří chtějí umístit své děti do soukromých školek a škol není málo, ani ty mimopražské si ale neví rady s prostorem. V Dobřichovicích řeší podobnou situaci základní škola Kairos. „Jsme před schválením střední školy. Tu ale nemůžeme otevřít bez prostor, které nemáme jak sehnat, jsme nezisková organizace a investoři se shání opravdu těžko,“ popsala zakladatelka Hana Frydrichová.

„Město nechce pustit peníze z rozpočtu na soukromé školství, i když zájem rodičů je obrovský a ve státních školách navíc není místo. Soukromí investoři jsou schopni přispět v jednotkách milionů a to na vybavení nových tříd a nájem prostor bohužel nestačí. Nevím, jak to v září bude, snažíme se s něčím přijít,“ dodala.

S totožnými problémy se potýká i základní škola Gaia v Týnci nad Sázavou. „Pochopitelně se o sebe musíme postarat sami, jako jakýkoliv soukromý podnikatel. Máme opravdu hodně dětí, které by chtěly od září nastoupit k nám do první třídy, respektive je k nám chtějí dát rodiče, ale v budově, kde jsme teď už není další prostor, který by byl vhodný ke kolaudaci, jako škola. Hledáme nové prostory, kde se dá,“ objasnila ředitelka školy Adéla Svobodová.