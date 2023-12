V Hradci vzniknou další soukromé školy, poprvé s výukou v angličtině

ZŠ Hučák staví na koncepci Jenského plánu a alternativních metodách výuky. K fúzi dojde oficiálně v září a název školy se změní na ScioŠkola Hradec Králové. Scio už vybíralo nový ředitelský tandem. Dosavadní ředitel Hučáku Jan Sýkora, který školu před osmi lety založil, skončí o prázdninách. Nového zřizovatele školy hledal delší dobu.

„Jednali jsme i s Univerzitou Hradec Králové, ale nakonec zvítězilo Scio. Přemýšleli jsme, kdo bude dobrý partner pro další rozvoj Hučáku,“ vysvětlil Sýkora, který se chce věnovat vzdělávací politice.

Sloučením Hučáku se sítí soukromých škol by se podle Sýkory neměla nijak zásadně změnit výuka, která se dnes často děje venku či projektově. Postupně by se však měla víc přibližovat koncepci ScioŠkol.

„Scio má hodnotový rámec, který je velice totožný s Hučákem. Proto jsme ho vybrali, protože nepřináší žádnou skokovou změnu nebo změnu kultury školy. Scio vstupuje do Hučáku s velkým respektem k tomu, co jsme tady za devět let vybudovali. Chce naopak dobré věci přenést do svých škol,“ ujistil Jan Sýkora, že stávající žáky nečeká žádný šok.

Postupně se sblíží se ScioŠkolami

„Nechceme dětem narušit kontinuitu ani přijít o potenciál školy. Přirozenou cestou to však bude směřovat k našemu konceptu ScioŠkol, který je postaven na našich osmi Scio kompetencích,“ souhlasil mluvčí ScioŠkol Marian Golis.

Pro Scio byla nabídka Hučáku vítanou příležitostí, jak proniknout do Hradce, o který mělo dlouhodobý zájem. Scio se snažilo založit školu ve městě, pak získat krajskou budovu v sousedních Stěžerách a nakonec před čtyřmi lety znovu přímo v Hradci. Vždy však narazilo u tehdejšího vedení samospráv. Nyní počítá s tím, že si ponechá prostory i personál Hučáku.

„Už v průběhu jara a léta budeme s pedagogy pracovat, seznamovat je s našimi ostatními školami a propojovat je navzájem. Chystáme také besedy s rodiči žáků, aby věděli, co je čeká,“ řekl Golis.

Pro Hučák je vstup Scia neméně výhodný. Škola se roky snažila získat lepší prostory pro výuku. Původně byla v bývalé školní budově poblíž jezu Hučák, který jí dal jméno. Nyní sídlí v části hradecké univerzity na Slezském Předměstí. Se silným zázemím Scia však může pomýšlet na lepší zázemí.

„Mají specialisty a umí tyhle věci dělat. Mají lidi na budovy, právníky, účetní. Mohou škole pomoci, aby měli učitelé větší klid a mohli se věnovat jen dětem. V zemích s nejlepšími výsledky ve vzdělávání se ukazuje, že optimální je, když má škola nad sebou nějakého silného průvodce, který jí pomáhá s administrativou,“ upozornil Sýkora.

Budovy jsou pro mnohé problém

V Hradci Králové panuje dlouhodobě nedostatek místa pro vzdělávání. Potíže s rozšířením výuky nemají jen soukromé školy, ale i ty městské. Soukromé školy jsou však ve svízelnější situaci, protože se nemohou opřít o silného zřizovatele.

Lepší zázemí dlouho hledá třeba soukromá škola Comenius, základní škola Sion Elementary před časem musela přidat patro na budově v ulici Kleinerových a škola Krok se o letošních prázdninách stěhovala do nově pronajatých prostor poblíž magistrátu, které si však musela přebudovat.

„Pochopili jsme, proč všichni říkají, že prostory jsou problém. My jsme je sice našli celkem hladce, ale investice do úprav byly nakonec dvakrát takové, než jsme předpokládali, abychom splnili různé požadavky,“ vylíčila spoluzakladatelka školy Krok Tereza Tobolková.

Kanadská síť nabídne výuku v angličtině

Potíže s prostory má i další nováček na hradecké vzdělávací scéně - kanadská franšíza Maple Bear. Česká pobočka v září otevře svou první českou školu v Olomouci a souhlas má i se zřízením pobočky v Hradci Králové. Jenže vyhlédnuté místo po bance na Ulrichově náměstí se ukázalo jako nevhodné.

„Určitě nestihneme příští září, protože nemáme budovu. To je opravdu to nejsložitější. Banka byla uvnitř řešená tak, že nešla stavebně upravit, abychom splnili požadavky na osvětlení tříd. Jsme ve fázi, kdy hledáme budovu,“ řekl výkonný ředitel Maple Bear Czechia Jiří Zelenda.

Česká pobočka kanadské sítě, která má po světě na 600 škol, o Hradec Králové velmi stála. Rodičům chce nabídnout kombinaci české a globální školy s výukou poloviny předmětů v angličtině. Škola má kombinovat české a kanadské kurikulum a cílí hlavně na rodiče, kteří chtějí své děti vybavit kvalitní angličtinou. Zároveň by však výuka neměla děti vytrhnout z českého prostředí.

„Hradec je skvělé místo pro život, je to dostatečně velké město, aby tu taková soukromá škola mohla být, jsou tu zajímavé firmy, zajímavé instituce a zároveň tu nic podobného není,“ vysvětlil volbu Zelenda.

Stejně jako v jiných lokalitách, i v Hradci by mohla Maple Bear oslovit i děti expatů, tedy zahraničních odborníků, kteří v okolí pracují. Například v polských Katowicích, kde podobná škola vznikla loni, tvoří expati asi pětinu žáků.

„Existence takové školy povede ke zvýšení prestiže Hradce jako města otevřeného i pro zahraniční žadatele a žadatelky o práci. Domníváme se, že existenci školy budou naši anglicky hovořící zaměstnanci a zaměstnankyně kvitovat,“ míní Jakub Novák, mluvčí hradecké univerzity, která zaměstnává osm desítek cizinců. Požadavky na vzdělávání jejich dětí v cizím jazyce se však podle Nováka objevují jen zřídka.