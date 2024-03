Stát plánuje omezit odklady školní docházky. Psychologové nesouhlasí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Každé páté dítě nastupuje do první třídy základní školy o rok později než ostatní. Podle ministerstva školství je to příliš mnoho. Odklady školní docházky chce omezit. Anebo zrušit. I to je ve hře. Část odborníků z oblasti vzdělávání však tvrdí, že to je zástupný problém. Tím hlavním totiž je nedostatek míst ve školách a školkách. Ministerstvo se podle nich omezením odkladů snaží hlavně ušetřit.